Législatives : les candidats En Marche des deux Charentes
Par François Petitdemange, France Bleu La Rochelle jeudi 11 mai 2017 à 17:20
La liste des candidats de La République En Marche a été publiée ce jeudi après-midi. Il y a des candidats dans les cinq circonscriptions de Charente-Maritime et dans les trois circonscriptions de Charente.
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CHARENTE 1 : Thomas MESNIER
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CHARENTE 2 : Sandra MARSAUD
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CHARENTE 3: Madeleine NGOMBET BITOO
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CHARENTE MARITIME 1 : Otilia Ferreira
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CHARENTE MARITIME 2 : Frederique GUEREAU - TUFFNELL
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CHARENTE MARITIME 3 : Jean Philippe ARDOUIN
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CHARENTE MARITIME 4 : Raphael GERARD
- CHARENTE MARITIME 5 : Christian GERIN