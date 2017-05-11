Politique

Législatives : les candidats En Marche des deux Charentes

Par François Petitdemange, France Bleu La Rochelle jeudi 11 mai 2017 à 17:20

Richard Ferrand lors de la conférence de presse de présentation des candidats de La République En Marche pour les législatives
Richard Ferrand lors de la conférence de presse de présentation des candidats de La République En Marche pour les législatives © Maxppp - ERIC FEFERBERG

La liste des candidats de La République En Marche a été publiée ce jeudi après-midi. Il y a des candidats dans les cinq circonscriptions de Charente-Maritime et dans les trois circonscriptions de Charente.

  • CHARENTE 1 : Thomas MESNIER

  • CHARENTE 2 : Sandra MARSAUD

  • CHARENTE 3: Madeleine NGOMBET BITOO

  • CHARENTE MARITIME 1 : Otilia Ferreira

  • CHARENTE MARITIME 2 : Frederique GUEREAU - TUFFNELL

  • CHARENTE MARITIME 3 : Jean Philippe ARDOUIN

  • CHARENTE MARITIME 4 : Raphael GERARD

  • CHARENTE MARITIME 5 : Christian GERIN