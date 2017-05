Législatives : les candidats méconnus en Franche-Comté : du Parti Animaliste, au (PEJ) parti issu de la diaspora turque

Ils sont 113 candidats dans les 10 circonscriptions du Jura, Doubs et Haute-Saône. Parmi eux des candidats "surprises" ou très peu connus comme ceux du parti animaliste ou du PEJ, parti issu de la diaspora turque.

Les préfectures ont publiés ce vendredi soir les listes des candidats aux législatives. Ils sont 26 dans les deux circonscriptions de Haute-Saône. 53 candidats dans les 5 circonscriptions du Doubs et enfin 34 candidats sur les 3 circonscriptions du Jura.

Des candidats du PEJ, un parti controversé de la diaspora turque

Ce sont dans les 2 circonscriptions de Haute- Saône et celle de St Claude dans le Jura ou le nombre de candidats est le plus important : ils sont 13 en lice. Un grand nombre de candidats dus à des duels à droite entre Républicains officiels et dissidents , entre soutiens de Jean Luc Mélenchon, répartis entre France Insoumise et le PC, et même à l'extrême droite puisque Debout la France et le FN s'opposent un peu partout en franche Comté.

Ces nombreuses candidatures s'expliquent aussi par la présence de candidats de petits partis méconnus. C'est le cas du Parti animaliste, il présente 3 candidats à Besançon et dans le Haut Doubs. Le PEJ , un parti issu de la diaspora turque et déjà présent au dernières élections départementales a des candidats partout dans le Jura mais aussi dans la 4e circonscription du Doubs ou dans la 2e de Haute Saone

Et puis il y a les candidats qui s'accrochent, Jean Marie Pietoukhoff, 5e candidature aux législatives. Dans le haut Doubs la dernière fois en 2012 avec son petit parti "le Trèfle" , il avait recueilli 0.69 % des voix. Dans cette vidéo on le découvre candidat aux législatives, dès 1997.