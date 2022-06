Législatives : les cartes sont rebattues en Loire-Atlantique avec la Nupes en tête presque partout

Il y a du changement dans l'air à l'orée du second tour des élections législatives en Loire-Atlantique. Omniprésents dans le département depuis le raz-de-marée Macron en 2017, les députés de la majorité se retrouvent presque tous en ballotage défavorable, ce dimanche soir. À l'exception de la cinquième circonscription où l'ancienne secrétaire d'État déléguée à la Jeunesse et à l'Engagement, Sarah El Haïry arrive en première position, et de la dixième circonscription où Sophie Errante est devant d'une courte tête. Ailleurs, les candidats investis par la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale de Jean-Luc Mélenchon, arrivent quasiment tous en tête. Dans la deuxième circonscription, Andy Kerbrat a même été tout proche d'être élu dès le premier tour.

à lire aussi Législatives en Loire-Atlantique: retrouvez les résultats du 1er tour dans votre circonscription

Huit des dix circonscriptions en danger pour la majorité

Le suspense demeure entier dans 90% des circonscriptions de Loire-Atlantique avec la Nupes en tête dans huit des dix divisions administratives et deux candidats au coude-à-coude dans la 10e. "Ce résultat vient valider la stratégie de rassemblement de la gauche et des écologistes construite au lendemain de l'élection présidentielle, se félicite Johanna Rolland, maire socialiste de la Cité des ducs. À Nantes, la gauche et les écologistes arrivent très largement en tête dans toutes les circonscriptions." Les scores sont particulièrement éloquents dans la deuxième, troisième et quatrième circonscription. "Marcheuse" de la première heure et ancienne candidate aux municipales à Nantes, Valérie Oppelt est plus que jamais en danger face à Andy Kerbrat, étiqueté La France Insoumise, qui a recueilli 47% des voix.

Je suis sûre qu’ensemble on va pouvoir gagner.

à lire aussi Législatives : en Vendée, le Rassemblement National au second tour dans deux circonscriptions sur cinq

Fait surprenant, les résultats des deux qualifiés sont exactement les mêmes sur la troisième et la quatrième circonscription. Comme Ségolène Amiot dans les Cantons Nantes 5, 11, Indre, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est et Ouest qui totalise 42.87% des voix, l'Écologiste Julie Laernoes investie par la Nupes, arrive elle aussi très largement en tête face à la sortante Aude Amadou dans la quatrième circonscription qui rassemble les cantons de Nantes 7, Rezé 1, Saint-Philbert-de-Grandlieu et Saint-Sébastien-sur-Loire.

"On voit bien que notre dynamique a fonctionné, que les électeurs et les électrices n’attendaient que ça, qu’on puisse recréer cet espoir concret, s'est satisfait Julie Laernoes devant une centaine de militants réunis à son quartier général. Je voudrais aussi dire qu’on a eu une députée [Aude Amadou, ndlr] totalement absente sur la circonscription_, à l’Assemblée Nationale. Elle n’a pas entendu, mesuré ce qu’il se passait. Je compte sur vous pour la semaine prochaine, mais aussi pour les cinq années à venir et je suis sûre qu’ensemble on va pouvoir gagne_r." Le mot d'ordre est le même dans la première circonscription, laissée vacante par François De Rugy, où Karim Benbrahim de la Nupes culmine en tête avec 1.700 voix d'avance sur le candidat Ensemble, Mounir Belhamiti.

Le soutien surprenant de David Samzun à Saint-Nazaire avant le second tour

"Ce soir, il n’y a pas d’adhésion au projet d’Emmanuel Macron, constate le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Michel Ménard. Il devra en tenir compte. En Loire-Atlantique, je me réjouis de voir la gauche présente au second tour dans les 10 circonscriptions." Elle l'est également sur le littoral et a pu largement bénéficier de la dynamique au plan national. En témoigne les résultats dans la 7e circonscription qui englobe les cantons de La Baule-Escoublac, Guérande et Ponchâteau qui placent la candidate communiste Véronique Mahé en première position avec plus de 24% des suffrages, devant Sandrine Josso, la députée sortante. "La NUPES ne représente pas une alternative crédible pour l’avenir de notre circonscription", l'élue Modem.

J'ai toujours dit qu'Emmanuel Macron avait besoin de la gauche mais il l'a régulièrement insultée ces 5 dernières années.

Cette dynamique se vérifie également du côté de Saint-Nazaire avec une députée sortante, Audrey Dufeu, qualifiée pour le second tour mais en ballotage défavorable face au parachuté Matthias Tavel, représentant de la Nupes. Ce dernier totalise ainsi plus de 32% des voix, soit 5 points de plus que la parlementaire de la majorité présidentielle. Avec un soutien inattendu ce dimanche soir, celui du maire PS de Saint-Nazaire, David Samzun qui avait voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle en 2017 et qui soutenait son adjoint et dissident socialiste Xavier Perrin arrivé quatrième.

"Je l'annonce, je vote Matthias Tavel au second tour, j'ai toujours dit qu'Emmanuel Macron avait besoin de la gauche mais il l'a régulièrement insultée ces cinq dernières années". De quoi surprendre la candidate et députée sortante. "Il y a une déconnexion totale entre ce que le maire a comme projet, ses valeurs et son discours, mais les Nazairiens en ont marre des petites magouilles politiques et les électeurs de Xavier Perrin ne s'y tromperont pas". Ambiance.