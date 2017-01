Législatives : les cinq candidats LR du Doubs confirmés par Paris

Le Conseil national du parti Les Républicains réunit samedi à Paris a investi les candidats aux législatives. Pour le Doubs, Francoise Branget, Ludovic Fagaut, Christine Bouquin, Valère Nedey et Annie Genevard ont été investis à l'unanimité.

Samedi à la Mutualité à Paris, une délégation importante de la fédération Les Républicains du Doubs, présidée par Annie Genevard, participait au Conseil National du mouvement. A l'ordre du jour figurait le vote d'investiture pour les candidats aux élections législatives. Pour le Doubs, Francoise Branget, Ludovic Fagaut , Christine Bouquin, Valere Nedey et Annie Genevard ont été investis à l'unanimité. En Haute-Saône, Alain Chrétien, député-maire de Vesoul et Isabelle Géhin, ont été investi. Dans le Jura, il y a trois candidats : Cyrille Brero, Marie-Christine Dalloz et Jean-Marie Sermier, député-maire de Dole.

Après ces investitures, l'heure de la mobilisation a sonné. Les candidats vont bientôt se mettre en ordre de bataille pour la campagne, à l'image d'Annie Genevard, députée du Doubs et maire de Morteau : "Nous sommes plein d'espoir pour cette campagne, même si nous savons que de la primaire à la présidentielle il y a un pas important. Pour le moment rien n'est fait, rien n'est gagné et il faut que nous nous déployions sur le terrain. Notre objectif, c'est de donner une majorité à François Fillon. Il ne faut pas se tromper de calendrier, l'objectif c'est d'abord la présidentielle, mais immédiatement dans la foulée ce sont les législatives et il s'agit de donner à François Fillon une majorité claire, nette et surtout une majorité absolue". Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017.