Résultats des législatives : les cinq choses à retenir du 1er tour à Bordeaux et en Gironde

La tornade La République en marche a touché la Gironde qui devrait fournir un joli contingent à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Ses douze candidats sont en tête, le PS et LR sont à la dérive, le Front National ne fait pas mieux que la France Insoumise. Voici ce qu'il faut retenir du 1er tour.

En Marche vers le grand chelem

Les douze candidats de La République en marche arrivent en tête du 1er tour. Et ils semblent tous en mesure de l'emporter dimanche prochain et de faire leur entrée à l'Assemblée Nationale. Le plus à l'aise est sans doute Eric Pouillat, sur Mérignac, qui compte 30 points d'avance sur la socialiste sortante Marie Récalde. Ils sont quatre à avoir franchi la barre des 40% : Eric Poulliat (44,13%) donc mais également Dominique David sur Bordeaux 1 (43,95%), Sophie Panonacle sur le Bassin d'Arcachon (40,38%) et Florent Boudié dans le Libournais (40,28%). Catherine Fabre sur Bordeaux 2 et Bérengère Couillard sur Pessac sont tout près, avec plus de 39% des voix. Tous les candidats de La République en marche possède une avance confortable d'au moins 13 points, sauf Véronique Hammerer dans le Blayais (4 pts d'avance) mais qui devrait bénéficier d'un front républicain contre la candidate FN arrivée 2ème.

Eric Poulliat, au centre, lors de la soirée électorale de France Bleu Gironde. © Radio France - Maud Calvès

Mais aucun élu dès le 1er tour

Il y a cinq ans, l'écologiste Noël Mamère à Bègles et le socialiste Alain Rousset à Pessac avaient réussi la performance de l'emporter dès le 1er tour de scrutin. Cette fois, aucun candidat n'a réussi à franchir la barre des 50%. Il y aura donc un deuxième tour dimanche dans les douze circonscriptions de la Gironde. A chaque fois, il s'agira de duels. La République en marche affrontera 5 fois un candidat PS, trois fois un candidat LR, deux fois un candidat FN et deux fois un candidat France Insoumise. La faible participation en Gironde 50,9 % a limité la possibilité d'avoir des triangulaires. Pour réunir 12,5% des inscrits et pouvoir se maintenir, il fallait atteindre quasiment 25% des suffrages.

L'ex-ministre battue

Michèle Delaunay avait signé l'exploit il y a dix ans en battant Alain Juppé, contraignant le maire de Bordeaux à abandonner son poste de ministre de l'Ecologie. Ce dimanche a marqué la fin de son aventure de parlementaire. L'ancienne secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées termine 4ème avec à peine plus de 10% des voix. Elle est éliminée dès le premier tour.

Michèle Delaunay avait encore le sourire lors de son passage au bureau de vote. © AFP

Les sortants presque sortis

Le cas de Michèle Delaunay est le plus éloquent. Mais si les autres députés sortants de Gironde ne sont pas encore éliminés, ils sont en mauvaise posture. Les socialistes Marie Récalde, Pascale Got et Gilles Savary paient la bérézina du PS. La gauche socialiste a sans doute déjà perdu des circonscriptions réputées imperdables. C'est le cas de la 4ème (rive droite) où le maire de Cenon Alain David est en ballotage très compliqué. Ou de la 3ème, celle de Bègles où la dauphine désignée de Noël Mamère, Naïma Charaï, ne sera même pas au second tour, devancée par la candidate de la France Insoumise.

Le seul député de droite Yves Foulon n'est pas mieux parti. Même s'il est largement en tête sur sa ville, le maire d'Arcachon est assez largement dominé sur le reste du Bassin. Il n'y a que Florent Boudié dans le Libournais à pouvoir envisager sereinement l'avenir. C'est aussi le seul qui a changé de casaque passant du Parti Socialiste en 2012 à La République en marche aujourd'hui.

Le Front National en berne

Avec la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, le Front National espérait concrétiser lors de ces législatives. En Gironde, plusieurs circonscriptions étaient particulièrement visées : le Blayais, le Médoc, le Libournais et la rive droite de Bordeaux. C'est raté. Le FN ne sera présent que dans deux circonscription au second tour avec quasiment aucune chance de victoire. La présidente départementale Edwige Diaz est qualifiée dans le Blayais mais son score (24%) ne lui laisse que très peu d'espoirs. La candidate d'En Marche n'a engrangé que 28% mais possède des possibilités de report de voix beaucoup plus importantes. Dans le Libournais, Sandrine Chadourne est qualifiée mais avec un handicap de 25 points à remonter.

Déception au QG girondin du Front National après l'annonce des premiers résultats des législatives. pic.twitter.com/nYCvt8uM37 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 11, 2017

