Législatives : les défis de l'hégémonique Renaissance (ex LREM) en Midi-Pyrénées

Cette semaine encore, France Bleu Occitanie vous propose deux débats dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochain, dans la 3e et la 1re circonscription de Haute-Garonne. L'Occitanie et plus spécialement l'ex Midi-Pyrénées représentent un enjeu majeur pour le camp présidentiel.

Renaissance en 2022 fera t-il aussi bien que la République En Marche (LREM) en 2017 ? Le parti présidentiel est-il en capacité de transformer l'essai après la razzia d'il y a cinq ans ?

Quelques coups de poker pour conquérir ou reconquérir

Sur 26 circonscriptions en Midi-Pyrénées, LREM en a raflé 19 en 2017. Carton plein à l'époque dans le Tarn (3/3), 9 députés sur 10 en Haute-Garonne avec une gauche socialiste ratiboisée et une droite anéantie, 2 députés sur 3 en Aveyron. Il n'y a que l'Ariège insoumise et le Tarn-et-Garonne mi PS-mi PRG qui résistent à la vague macroniste.

Cinq ans après, 80% d'entre eux postulent à leur succession. Et pour les remplacer, le parti présidentiel a tenté quelques coups de poker. Dans la première circonscription de Haute-Garonne, pour remplacer Pierre Cabaré non-réinvesti, Renaissance a choisi l'héritier Pierre Baudis qui pourrait être élu rien que sur son nom. Dans la dixième, à la place de Sébastien Nadot qui a quitté En Marche depuis longtemps, une figure locale portera les couleurs macronistes, la maire de Saint-Orens et numéro 2 de Toulouse Métropole, Dominique Faure. Des paris là où Renaissance aurait le plus à perdre. Dans le Tarn-et-Garonne où En Marche n'a pas encore percé, on compte sur Christian Astruc l'ancien patron du Département, ennemi juré des réseaux Baylet et Barèges.

Mais la majorité présidentielle ne dispose pas d'une liste pléthorique de prétendants, elle a donc dû miser sur des candidats en quête de notoriété pour remplacer les chaises vides. Dans la 4e de Haute-Garonne, Marie-Claire Constans ancienne assistante de Mickaël Nogal et suppléante prend le premier rôle. Scénario similaire dans le Gers, c'est Maëva Bourcier, l'ancienne collaboratrice parlementaire de Jean-René Cazeneuve, député de la première circonscription, qui s'engage dans la deuxième où siégeait une députée socialiste. Et en Aveyron, sans que l'on sache officiellement si c'est un ordre de Paris ou une volonté de la sortante, la députée Anne Blanc doit laisser la place à Samuel Deguara, un haut fonctionnaire d'origine aveyronnaise qui a fait sa carrière à Paris.

Ils quittent le bateau

L'ancienne maison En Marche perd aussi quelques rares députés sortants qui n'ont pas souhaité retenter l'aventure. Il y a deux parlementaires non réinvestis que sont Pierre Cabaré (qui s'est retiré finalement) et l'Aveyronnaise Anne Blanc peut-être coupable de ne s'être pas assez montrée dans le conflit de la SAM, mais qui sera suppléante. Outre le départ acté déjà en 2018 de Sébastien Nadot de la famille LREM, la principale défection est celle de Mickaël Nogal, jeune député (31 ans) de la 4e circonscription de Haute-Garonne, la seule 100% toulousaine. Le trentenaire, un des rares députés LREM de Haute-Garonne avec la vétérane Monique Iborra, à se frotter à l'exercice médiatique en défendant l'action gouvernementale au micro, avait annoncé en début d'année retourner dans le privé. Il travaille déjà pour l'association nationale des industries alimentaires et ne veut plus parler politique.

Dans les autres camps, la gauche enregistre le départ à la retraite de deux femmes qui lâchent leur dernier mandat électoral. La Gersoise Gisèle Biémouret, 70 ans, s'arrête là après avoir été 15 ans députée socialiste. Dans les Hautes-Pyrénées, la PRG Jeanine Dubié, 64 ans, ne repart pas pour un 3e mandat.

La droite en Midi-Pyrénées ne détient plus que deux fiefs. Celui du Lotois Aurélien Pradié plus que jamais candidat à sa réélection et qui bénéficie de l'absence de rival LREM. Et celui de la 2e circonscription de l'Aveyron détenue par Arnaud Viala qui l'a laissée à son suppléant lorsqu'il a pris le Département en 2021. Mais Sébastien David, maire de Saint-Affrique a préféré démissionné en septembre dernier. Le poste est vacant. C'est l'ancien maire de Millau, Christophe Saint-Pierre qui briguera le siège pour les Républicains.

