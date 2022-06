Législatives : dissidences de la majorité présidentielle, la machine à perdre en Haute-Vienne et en Corrèze

La stratégie de la dissidence a coûté très cher à la majorité présidentielle lors du 1er tour des élections législatives en Haute-Vienne et en Corrèze. Deux candidats ont été éliminés par la dispersion des voix et le Rassemblement National a ainsi pu accéder au 2nd tour à St Junien-St Yrieix.

Le résultat est sans appel dans les 2ème circonscription de la Haute-Vienne et 2ème circonscription de la Corrèze : la présence de plusieurs candidats se réclamant de la majorité présidentielle a purement et simplement conduit à l'élimination du camp Macron lors du 1er tour des législatives dimanche soir.

La dissidence au sein de renaissance ouvre la porte à un second tour pour le RN en Haute-Vienne

Dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne (Saint Junien-Saint Yrieix), le maire du Vigen Jean-Luc Bonnet s'est présenté quelques jours après l'investiture officielle de Shéhérazade Zaiter par le parti présidentiel, arguant être plus légitime que la candidate désignée. L'issue du scrutin ne laisse aucun doute : avec 15,40 % des voix pour Shéhérazade Zaiter et 11,77% pour Jean-Luc Bonnet, ce dernier n'a pas réussi à imposer sa candidature et l'électorat s'est tellement dispersé que le Rassemblement National s'est qualifié pour le second tour (19,83 %) face à la NUPES (35,54%).

La candidate officielle du mouvement Renaissance ne décolère pas : "Quand on a un ego surdimensionné comme ça, on n'y va pas ! a déclaré dimanche soir Shéhérazade Zaiter sur France Bleu Limousin. Le résultat, c'est que j'ai perdu 11% de mes voix et maintenant les électeurs n'ont plus le choix qu'entre l'extrême gauche et l'extrême droite".

Dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, le scénario aurait pu être exactement le même : le candidat officiel de la majorité présidentielle Geoffroy Sardin ne s'est qualifié pour le 2nd tour qu'avec 300 voix d'avance sur le candidat du RN Albin Freychet, alors que le dissident macroniste Vincent Léonie a totalisé 7,46 % des voix.

Une défaite sur le fil dans la circonscription de Brive

Dans la 2ème circonscription de la Corrèze, le candidat investi par la majorité présidentielle Nicolas Brousse a également fait les frais d'une dissidence. Il termine 3ème à 300 voix de la candidate NUPES Chloé Herzhaft, alors que le dissident Rennaissance Olivier Bonnie a attiré 600 voix sur son nom... Avec une seule candidature, les mathématiques montrent que la majorité présidentielle aurait probablement été qualifiée.

Bien heureusement, la démocratie permet à tout un chacun de se présenter à une élection et de se revendiquer d'un camp politique. Mais dans un contexte où la vague présidentielle n'allait à l'évidence pas jouer comme en 2017, avec donc un socle électoral beaucoup plus fragile, la stratégie de la dissidence apparaissait très risquée. Les urnes ont parlé : cela revenait à se tirer une balle dans le pied.