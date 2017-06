Législatives : Les duels du second tour dans les Alpes-Maritimes

Ce dimanche les 761.428 électeurs des Alpes-Maritimes sont appelés à élire leur député. Neuf circonscriptions sont en jeu. Neuf duels pour ce second tour des élections législatives dans le département, que vous présente France Bleu Azur.

Dimanche prochain, les 761.428 électeurs des Alpes-Maritimes sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. Au premier tour, le taux de participation était de 46,94%. Plus d'un électeur azuréen sur deux n'était pas allé voter. Le département comptera neuf députés à l'Assemblée Nationale.

Neuf duels dans les circonscriptions des Alpes-Maritimes avec en lice : huit candidats La République En Marche, six candidats Les Républicains et quatre candidats Front National. Huit femmes et onze hommes sont candidats. Tour d'horizon des neufs circonscriptions avec France Bleu Azur.

1ère circonscription

Eric Ciotti (LR) affrontera Caroline Reverso-Meinietti (LREM). © Maxppp - .

Député sortant, élu pour la première fois en 2007, Eric Ciotti (Les Républicains) brigue un troisième mandat dans la première circonscription des Alpes-Maritimes. Le président du conseil départemental est opposé à Caroline Reverso-Meinietti (La République En Marche). L'avocate niçoise participe à sa première élection sous la bannière du Président de la République.

Résultats du 1er tour : Eric Ciotti 35% - Caroline Reverso-Meinietti 32,35%

(1ère circonscription : Nice Le Port, Centre-ville, Vieux-Nice, Promenade des Anglais.)

2e circonscription

Loïc Dombreval (LREM) est opposé à Jérôme Cochet (FN). - montage MaxPPP / J. Cochet

Loïc Dombreval (LREM) est arrivé largement en tête dimanche dernier. Maire de Vence et conseiller régional, il affronte le jeune frontiste Jérôme Cochet. Le député sortant Charles-Ange Ginésy (LR) ne se représentait pas.

Résultats du 1er tour : Loïc Dombreval 35,34% - Jérôme Cochet 22,55%.

(2e circonscription : Vence, Grasse et haut-pays)

3e circonscription

Duel dans la 3e circonscription entre Cédric Roussel (LREM) et Philippe Vardon (FN). - C. Roussel / MaxPPP

Comme partout en France, la vague En Marche a propulsé Cédric Roussel en tête dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes. Ce chef d'entreprise niçois a relégué son challenger de près de dix points au 1er tour. Il s'agit du conseiller régional FN Philippe Vardon bien connu à Nice. Signalons que le député sortant, Rudy Salles (UDI) a été éliminé du second tour du scrutin.

Résultats du 1er tour : Cédric Roussel 31,91% - Philippe Vardon 21,25%.

(3e circonscription : Nice-Est, La Trinité, Saint-André de La Roche et Falicon)

4e circonscription

Alexandra Valetta-Ardisson (LREM) et Olivier Bettati (FN) © Maxppp - .

Dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes, c'est aussi un duel LREM-FN qui s'offre aux électeurs. Ancienne conseillère municipale et attachée parlementaire, Alexandra Valetta-Ardisson affrontera un vieux briscard de la politique : Olivier Bettati qui porte l'étiquette Front National. Ce proche de Marion Maréchal-Le Pen est conseiller régional en PACA. Le député sortant Jean-Claude Guibal (LR) ne se représentait pas.

Résultats du 1er tour : Alexandra Valetta-Ardisson 28,23% - Olivier Bettati 23,36%.

(4e circonscription : de Villefranche-sur-Mer à Menton, Tende, Vallées des Paillons et de la Roya)

5e circonscription

Marine Brenier (LR) est opposée à Chantal Agnely (FN). - MaxPPP / C. Agnely

Députée sortante après avoir succédé à Christian Estrosi en 2017, Marine Brenier brigue un nouveau mandat. Dans la cinquième circonscription, il n'y avait pas de candidat En Marche. La vice-benjamine de l'Assemblée affrontera Chantal Agnely du Front National.

Résultats du 1er tour : Marine Brenier 28,97% - Chantal Agnely 23,37%.

(5e circonscription : Nice Ouest, Lantosque, Levens, Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie et Saint-Sauveur-sur-Tinée)

6e circonscription

Dans la 6e circoncription duel entre Nathalie Audin (LREM) et Laurence Trastour-Isnart (LR). - MaxPPP / L. Trastour-Isnart

Les deux candidates en lice pour le second tour ne connaissent pas le palais Bourbon. Nathalie Audin (LREM) ou Laurence Trastour-Isnart (LR), la gagnante de l'élection dimanche prochain découvrira l'Assemblée Nationale. Lionnel Luca (LR), député sortant, ne se représentait pas.

Résultats du 1er tour : Nathalie Audin 33,04% - Laurence Trastour-Isnart 27,45%.

(6e circonscription : de Saint-Laurent du Var à Villeneuve-Loubet, jusqu'à La-Colle-sur-Loup)

7e circonscription

Khaled Ben Abderrahmane (LREM) et Eric Pauget (LR) s'affrontent dans la 7e circonscription. - K. Ben Abderrahmane / E. Pauget

Le duel s'annonce serré dans la septième circonscription du département. Eric Pauget, poulain du député sortant Jean Leonetti, a devancé d'une cinquantaine de voix le candidat intronisé par le parti d'Emmanuel Macron, Khaled Ben Abderrahmane.

Résultats du 1er tour : Eric Pauget 32,20% - Khaled Ben Abderrahmane 32,08%.

(7e circonscription : Antibes, Biot, Sophia-Antipolis)

8e circonscription

Philippe Buerch (LREM) et Bernard Brochand (LR). - P. Buerch / MaxPPP

Dans la huitième circonscription l'écart entre les qualifiés pour le second tour est là aussi minime. Le notaire cannois Philippe Buerch (LREM) devance de peu le député sortant et ancien maire de Cannes, Bernard Brochand (LR). Ce dernier, élu en 2001 à la députation, brigue un cinquième mandat.

Résultats du 1er tour : Philippe Buerch 31,21% - Bernard Brochand 30,43%.

(8e circonscription : Cannes, Théoule, Mandelieu-La-Napoule, Vallauris, Antibes-Ouest)

9e circonscription

Dominique Fillebeen (LREM) défie la députée sortante Michèle Tabarot (LR). © AFP - Charly Triballeau et Thomas Samson

Poids lourd de la droite dans les Alpes-Maritimes, la députée sortante Michèle Tabarot (LR) a été devancée par une ancienne militante des Verts, aujourd'hui candidate sous la bannière En Marche, Dominique Fillebeen. Michèle Tabarot, également maire du Cannet, est en danger.

Résultats du 1er tour : Dominique Fillebeen 34,50% - Michèle Tabarot 29,25%.

(9e circonscription : Le Cannet, Grasse, Mougins, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey)