Législatives : les enjeux dans le Nord Vienne

Ils sont douze sur la ligne de départ vers l'Assemblée Nationale, dans la 4e circonscription de la Vienne, avant le premier tour des élections législatives. Cette circonscription couvre le nord du département, dont les villes de Châtellerault et Loudun.

Parmi ces douze candidats, la députée sortante Véronique Massonneau brigue un deuxième mandat. Elle a créé la surprise en 2012 en remportant le second tour sous la bannière Europe Ecologie les Verts - Parti Socialiste. Depuis, elle a quitté EELV pour rejoindre le parti Ecologistes!, a refusé l'investiture de la République En Marche et se lance donc avec le soutien du PS, brandissant son bilan et sa notoriété locale. Le parti EELV présente pour sa part Jean-Paul Bodin pour ce scrutin.

Face à elle, le candidat de la majorité présidentielle, Nicolas Turquois compte rafler la mise dans la foulée de l'élection présidentielle. Président du Modem 86, il a été investi par La République En Marche après la coup de colère de François Bayrou contre Emmanuel Macron, au lendemain de la présidentielle.

Le Front National compte l'emporter

Alain Verdin lui aussi compte bien faire la différence, avec les couleurs du Front National. Secrétaire départemental du parti dans la Vienne, élu à Poitiers, il compte poursuivre sur l'élan de la présidentielle : Marine Le Pen est arrivée en tête dans cette circonscription au premier tour, le 23 avril 2017.

Ils doivent composer sur une terre traditionnellement de droite. Anne-Florence Bourat est investie par Les Républicains - UDI, et espère redonner à la droite cette circonscription perdue en 2012 par le centriste Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault.

L'extrême gauche divisée

Candidate pour la première fois, Aurélie Saulnier porte le programme de France Insoumise, l'Avenir en Commun. Elle compte se qualifier pour le second tour, après le score important de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, arrivé en troisième position dans cette circonscription. Mais la gauche de la gauche part divisée, avec aussi une candidate du Parti Communiste, Clarice Pereira, et un candidat de Lutte Ouvrière, Patrice Villeret.

Des candidats indépendants en lice

A noter la présence de plusieurs concurrents sans étiquette : Jacques Sabourin, ancien de l'UDI, se lance en candidat progressiste, social et indépendant. Retraité de l'aéronautique, il a rendu sa carte à l'UDI et veut rompre avec le système actuel. Moïse Lesage apparaît comme le candidat le plus étonnant : habitant d'un village de Mayenne, retraité, il dénonce l'attitude des personnalités politiques actuelles.

Le Parti du Vote blanc milite pour que ce type de vote soient reconnus, il est représenté par Marie-Noëlle Wadowski. De son côté, le parti souverainiste UPR, porté par François Asselineau, a investi Laurence De Virville.