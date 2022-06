Législatives : "Les Français ont installé la proportionnelle de fait", analyse Mathieu Gallard, d'Ipsos

C'est l'évènement le pus marquant du second tour de ces législatives. Outre la perte de la majorité absolue pour le camp présidentiel, la percée du Rassemblement national, qui obtient 89 sièges à l'Assemblée, est inédite.

Pour Mathieu Gallard, directeur des études de l'institut Ipsos, cette percée signifie surtout que "les Français ont installé la proportionnelle de fait". Invité de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France ce lundi, il indique aussi que le Front républicain, qui avait tenu lors du second tour de la présidentielle, "s'est complètement effondré".

Les Français "ont envoyé une Assemblée qui ressemble au pays"

"Les Français, dans leur grande sagesse politique, ont au fond installé la proportionnelle de fait", analyse Mathieu Gallard. "Ils ont envoyé à l'Assemblée une assemblée qui ressemble au pays. Il l’ont fait à la place d'Emmanuel Macron", estime-t-il.

Les Français ont besoin de voir leurs dirigeants s'emparer des sujets qui les préoccupent

Les Français "ont également restitué ce qu’ils pensaient de ces deux non-campagnes, celle de la Présidentielle et celle des législatives", estime Mathieu Gallard. Il a rappelé que lors de cette séquence électorale, "on a sans cesse mis en avant le fait que que les préoccupations principales des Français n'étaient pas prises en compte par les candidats ". La campagne a été volontairement restreinte, réduite aux acquets pour le président, a-t-il aussi rappelé. "Avec en point d'orgue, son discours sur le fait qu'il fallait voter pour la République ou pour le désordre. Ça n'a pas satisfait les Français, qui ont besoin de voir leurs dirigeants s'emparer des sujets qui les préoccupent", juge Mathieu Gallard. "Et c'est ce qu'ils ont fait pour ce second tour : ils ont installé eux-mêmes les sujets qui les préoccupent" à l'Assemblée, explique le chercheur.

Le front républicain s'est effondré entre les deux tours

Interrogé par Wendy Bouchard sur cette percée du RN qui n'avait pas été anticipée par les instituts de sondage, Mathieu Gallard a reconnu que dans les dernières projections de l'institut de sondage, "même sur une fourchette haute, le FN pouvait obtenir jusqu'à 50 ou 60 députés".

Il a ensuite décrypté le comportement des électeurs. "Dans les derniers sondages qu'on a fait, juste après le premier tour, on voyait qu'il y avait quand même, par exemple, dans les duels entre Ensemble et le RN, une partie des électeurs de gauche qui faisaient encore le front républicain, et qui votaient encore pour les candidats Ensemble", a-t-il expliqué. Idem dans les duels entre la gauche et le RN, où un certain nombre d'électeurs d'Ensemble nous disaient qu'ils allaient vouloir voter contre le Rassemblement national.

Quand votre camp était éliminé au deuxième tour, vous êtes restés chez vous

Mais la campagne de l'entre deux tours "a été extrêmement dure entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron", a-t-il rappelé. "Et finalement, le front républicain s’est littéralement effondré. Les reports de voix ont été extrêmement faibles", a-t-il expliqué. "Quand votre camp était éliminé au deuxième tour, vous êtes restés chez vous", a-t-il résumé.

"Les électeurs de gauche ne sont pas allés voter pour les candidats Ensemble quand ils faisaient face au RN", a détaillé le spécialiste. "Et du coup, dans ce type configuration, dans les 107 circonscriptions où il y avait des duels entre ensemble et le RN, le RN remporte à peu près une circonscription sur deux", a-t-il expliqué. "Même chose pour les électeurs Ensemble, quand ils ont fait face à des duels entre la gauche et le rassemblement national."

Pour Mathieu Gallard, "le principal enseignement, c'est vraiment que le Front républicain a fonctionné encore au second tour de la présidentielle parce que, peut-être, l'enjeu était extrêmement important aux yeux des Français. Mais là, quand il s'agit d'élire un député sur 577, on préfère vraiment rester chez soi, a-t-il conclu.