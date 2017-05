Législatives : Les investitures "En Marche !" sont bouclées dans les Vosges, c'est plus compliqué en Meurthe-et-Moselle

214 femmes et 214 hommes investis par le mouvement "La République en Marche" ! Chez nous, dans les Vosges et en Meurthe et Moselle, il y aura à la fin 10 candidats investis pour les dix circonscriptions. Mais pour l'heure, on ne connaît que sept noms.

Le mouvement d'Emmanuel Macron a dévoilé la première partie de ses candidats ce jeudi : 428 personnes, 214 femmes et 214 hommes, une bonne moitié issue de la société civile, et une moyenne d'âge de 46 ans quand on sait que l'âge moyen des députés est d'environ de 55 ans. On devrait connaître la totalité des candidats investis mercredi prochain.

Quatre candidats pour les quatre circonscriptions vosgiennes

Dans les Vosges, la liste des candidats investis est complète : deux hommes et deux femmes. Dans la première circonscription, celle d'Epinal, il s'agit d'une jeune femme issue de la société civile, Alisson Hamelin. Ce sera Christine Urbès, conseillère municipale d'opposition à Saint-Dié, dans la deuxième circonscription, et dans la troisième, Claude Thirard, ancien élu de la Bresse. Dans la quatrième circonscription, c'est le maire de Monthureux-sur-Saône, Raynald Magnien Coeurdacier, qui a été choisi : on vous avait parlé de lui récemment pour sa volonté de créer un accueil pérenne de réfugiés dans sa commune.

Ça coince encore en Meurthe-et-Moselle

Pour la Meurthe et Moselle c'est plus compliqué. Il y a trois circonscriptions où rien n'est tranché : La première, celle de Nancy, où il y a de multiples candidats à l'investiture , la deuxième, et la sixième. Du côté d'En Marche, on précise simplement qu'il y a encore du travail pour choisir les meilleurs candidats, et que ce ne sera pas forcément les plus médiatisés.

Trois candidats ont été choisis : Xavier Paluszkiewicz, le maire de Villers-la-Montagne, dans la troisième circonscription, celle du Pays Haut, Philippe Buzzi dans la quatrième circonscription, à Lunéville, et Marion Buchet dans celle de Toul, la cinquième. Ces deux derniers sont inconnus en politique.