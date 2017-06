Législatives : la gauche et la droite n'ont jamais été autant divisées dans la 6ème circonscription du Morbihan

Suite de nos gros plans sur les législatives. Ce matin zoom sur la 6ème circonscription du Morbihan ( Hennebont-Gourin) . 12 candidats se présentent. Pas d'union à gauche, ni à droite, à qui profiteront ces désunions ? Difficile de faire un pronostic pour ce 1er tour des élections.

Le Parti socialiste est absent de l'élection pour la 1 ère fois et a choisi finalement de se retirer pour soutenir le candidat de la République en Marche Jean-Michel Jacques . Maire de Brandérion sans étiquette depuis 3 ans il a rejoint Emmanuel Macron l'automne dernier . Il est devenu référent départemental et a même quitté son métier d'infirmier libéral pour s'investir à fond dans le parti présidentiel.

Jean-Michel Jacques candidat de la République En Marche en campagne sur le marché de Plouay © Radio France - Anne Tréguer

Pour le député sortant Philippe Noguès, Emmanuel Macron est un monarque

Jean Michel Jacques espère bénéficier de l'effet présidentielle et ne craint pas le député sortant Philippe Noguès. L'ex socialiste se présente comme LE candidat de la gauche soutenu par le front de gauche et les écolos et ne mâche pas ses mots à l'encontre du président Macron.

Philippe Noguès devant sa permanence mobile © Radio France - Anne Tréguer

Philippe Noguès qui aura aussi face à lui, le régionaliste Christian Derrien. Pour le maire de Langonnet, l'union était impossible.

Christian Derrien, candidat "Oui La Bretagne", réclame une émancipation des régions - -

A gauche également, David Guillemet de la France Insoumise, il y a 20 ans cet agriculteur bio militait au RPR et était l'un des responsables Jeunesse auprès de Philippe Seguin. Aujourd'hui, il défend les couleurs du parti de Jean-Luc Mélanchon qui a réalisé 19,41 % le 23 avril sur la circonscription. David Guillemet est plus séduit par le programme de la France Insoumise que par l'homme.

David Guillemet, candidat de la France Insoumise © Radio France - Anne Tréguer

A droite également pas d'union, les Républicains et l'UDI présentent chacun un candidat

Pas d'union à droite entre les Républicains et l'UDI pour tous les candidats du Morbihan, c'est une volonté nationale ! Les Républicains ont donc investi Anne-Maud Goujon l'une des rares femmes à se présenter sur la circonscription. Conseillère municipale à Guidel, et conseillère régionale, cette mère de famille de 4 enfants reconnait que ce n'est pas toujours facile de faire campagne.

Anne-Maud Goujon, candidate Les Républicains a elle aussi choisi une permanence mobile pour faire campagne © Radio France - Anne Tréguer

Et à l'UDI , c'est Gwen Le NAY qui représente le parti centriste. L'adjoint au maire de Plouay fait valoir son expérience d'élu local depuis 2008.

Le Front National poursuit son implantation dans le département et enregistre des records en milieu rural

Au Front National, le candidat est aussi un habitué des campagnes électorales. Le parti frontiste poursuit son ancrage dans le secteur avec 18,5 % des suffrages le 23 avril dernier essentiellement en milieu rural. Yvan Chichery confirme aussi l'adhésion de plus en plus de jeunes électeurs

Yvan Chichery, candidat du FN © Radio France - Anne Tréguer

Se présentent également dans la circonscription :

Erwan Pénin (Union Populaire Républicaine), Joël Le Guellec (Debout La France), Dominique Yvon (Parti Breton), Henri De Bronnac (Parti Chrétien Démocrate), Gwenn Le Nay (UDI), Kelig Lagrée (Lutte Ouvrière)