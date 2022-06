Législatives 2022 : les larmes d'Olivier Dussopt, réélu sur la circonscription d'Annonay

Le ministre du travail Olivier Dussopt a été réélu avec 59% des suffrages sur la circonscription du Nord-Ardèche ce dimanche soir au second tour des législatives. Une réélection qui l'a beaucoup ému.

Des larmes. A la mesure peut-être de sa fatigue. Et de son soulagement. Celui qui est aussi ministre du travail aurait dû quitter le gouvernement en cas de défaite. Lui remporte largement sa quatrième victoire d'affilée aux législatives dans sa circonscription d'Annonay. Face à son adversaire de la Nupes Christophe Goulouzelle venu de la France Insoumise, Olivier Dussopt creuse nettement l'écart au second tour : 59% des suffrages exprimés, un peu plus de 7700 voix d'écart contre seulement 3200 au premier tour.

Un électeur sur deux n'a pas voté

Pourtant, l'abstention a augmenté de 3 points depuis la semaine dernière. Moins de 50% des électeurs se sont déplacés, précisément 49,64%. Et les votes blancs et nuls représentent 9% des bulletins déposés dans les urnes. Malgré cela, l'ancien maire d'Annonay réussit à augmenter son score de 2017. Lui qui a changé de camp, quittant le PS pour rejoindre Emmanuel Macron peu de temps après son élection il y a cinq ans, n'en pâtit pas dans cette élection. L'autre argument brandi par ses opposants de "ministre de la retraite à 65 ans" n'a pas effrayé ses 25.684 électeurs. Pour ses soutiens, "Olivier" est aussi l'enfant du pays, celui qui n'a jamais lâché sa circonscription après son entrée au gouvernement.

Si Olivier Dussopt est confirmé comme ministre du travail dans les prochains jours, c'est sa suppléante Laurence Heydel Grillere qui siègera à l'Assemblée nationale.