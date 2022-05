Législatives : les ministres candidats aux élections devront démissionner en cas de défaite

La nouvelle ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont candidats aux législatives.

"La tradition républicaine et règle édictée en 2017 est maintenue", affirme l'Elysée. Les ministres candidats aux législatives, les 12 et 19 juin prochains, devront démissionner s'ils sont battus aux élections, a appris franceinfo ce dimanche auprès de l'Elysée, ce qui confirme une information du Figaro.

Le gouvernement d'Elisabeth Borne a été nommé ce vendredi et doit se réunir pour la première fois ce lundi pour le premier Conseil des ministres du quinquennat. Composé de 28 ministres, 15 sont donc concernés par cette règle lors du prochain scrutin législatif. Elisabeth Borne, elle-même : la Première ministre brigue, pour la première fois, la 6e circonscription du Calvados.

Gérald Darmanin, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon...

Parmi les autres ministres potentiellement en danger, on retrouve celui de l'Intérieur. Gérald Darmanin est candidat dans la 10e circonscription du Nord, il y a déjà été élu entre 2012 et 2016 avec l'étiquette de l'UMP. Amélie de Montchalin, nouvelle ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, elle est candidate à sa réélection dans la 6e circonscription de l'Essonne.

Sont également candidats Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé, dans la 6e du Pas-de-Calais, Olivier Dussopt, ministre du Travail, candidat dans la 2e de l'Ardèche et Gabriel Attaln ministre des Comptes publics dans la 10e des Hauts-de-Seine.