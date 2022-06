Législatives - Les "premières fois en politique" : en Mayenne, Amélie de Grandmaison, 23 ans défend Reconquête

À six jours du premier tour des élections législatives, France Bleu Mayenne part à la rencontre de celles et ceux qui sont candidats en leur nom pour la première fois. Dans la 3e circonscription, le parti Reconquête d'Éric Zemmour a investit une jeune femme de 23 ans, Amélie de Grandmaison.

En Mayenne, 23 candidats se présentent sur les trois circonscriptions. 10 femmes, 13 hommes. Et toute cette semaine, France Bleu Mayenne vous propose de mieux connaître les nouveaux candidats. Ceux pour qui c'est la "première fois en politique". Pourquoi s'engagent-ils maintenant ? Avec quels objectifs ?

À l'écoute des TPE-PME

Dans la 3e circonscription, celle du Nord-Mayenne, Amélie de Grandmaison est la candidate du parti Reconquête. C'est la plus jeune candidate dans le département. Lorsqu'elle évoque les raisons de son engagement, Amélie de Grandmaison joue la fibre patriotique. "C'est le fait de vouloir servir et vouloir m'engager parce j'aime mon pays. Et effectivement je veux me battre pour lui et qu'on puisse aller de l'avant" déclare-t-elle.

Une licence aux Beaux-Arts d'Angers en poche, cette photographe professionnelle veut être notamment la porte-voix des petits chefs d'entreprise. "Déjà parce que moi je suis à mon compte et aussi parce que dans ma famille, j'ai des artisans qui, tous les jours, essayent de survivre à différentes crises. Comme la crise sanitaire. Pour les artisans et pour d'autres sociétés ça été très compliqué" poursuit Amélie de Grandmaison.

Augmenter les salaires

Le programme Reconquête de la candidate ressemble en de nombreux points à celui du Rassemblement national : sur la santé, la ruralité. En cas d'élection en tant que députée, la jeune femme voudrait tout de suite aborder la question des salaires. "Je propose une augmentation des salaires de 12 %, comme l'a dit Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle. Augmenter les infirmières, les aides-soignants et les autres" explique la candidate.

Née à Château-Gontier, dans le Sud-Mayenne, c'est bien dans le nord du département que le parti Reconquête demande à Amélie de Grandmaison de faire campagne aujourd'hui.

Les autres candidats