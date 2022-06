Législatives - "Les premières fois en politique" : en Mayenne, Sandra Rocton (RN), auxiliaire de vie

À quatre jours du premier tour des élections législatives, France Bleu Mayenne part à la rencontre de celles et ceux qui sont candidats en leur nom pour la première fois. Au Rassemblement National dans la 1ère circonscription, Sandra Rocton, auxiliaire de vie, donne la priorité au pouvoir d'achat.

En Mayenne, 23 candidats se présentent sur les trois circonscriptions. 10 femmes, 13 hommes. Et toute cette semaine, France Bleu Mayenne vous propose de mieux connaître les nouveaux candidats. Ceux pour qui c'est la "première fois en politique". Pourquoi s'engagent-ils maintenant ? Avec quels objectifs ?

Fidèle à Marine Le Pen

Adhérente depuis dix ans au Front national (désormais Rassemblement National), Sandra Rocton n'est pas une professionnelle de la politique. Elle souhaite faire une place plus importante à la France d'en bas, dit-elle. "Parce que _c'est bien beau d'aller critiquer les députés actuels ou les présidents_. Mais si nous derrière, on ne peut pas mettre notre petit grain de sel... L'idée c'était aussi de pouvoir en tant que particulier se faire connaître et pouvoir faire avancer les choses" explique-t-elle.

Cette auxiliaire de vie, habitante de Laval, s'est toujours reconnue dans les idées du Rassemblement National et dans la personnalité de Marine Le Pen. "Je l'ai toujours suivie. Elle parle des sujets concrets comme tout ce qui touche à la santé. Revaloriser les infirmières par exemple. C'est un métier compliqué mais très important parce qu'on donne de notre personne. Mais comme dans beaucoup de milieux. Pour les hôtesses de caisse c'est la même chose" poursuit Sandra Rocton. dans tous les milieux.

Baisser la TVA

Si elle a peu de temps dans son agenda pour faire campagne, Sandra Rocton parle beaucoup de pouvoir d'achat à l'heure de la vie chère. "Si je suis élue députée, _je voudrais revenir sur la TVA et la faire passer de 20 % à 5 %_. Vu le prix des courses et vu le pouvoir d'achat... les produits d'hygiène sont tellement chers. Marine Le Pen propose des produits de base à beaucoup moins chers" lance la Lavalloise. Le Rassemblement National a en effet composé un panier de 100 produits de première nécessité, dont la TVA serait fixée à zéro.