Législatives - "Les premières fois en politique" : en Mayenne, un candidat Lutte Ouvrière du Maine-et-Loire

À six jours du premier tour des élections législatives, France Bleu Mayenne part à la rencontre de celles et ceux qui sont candidats en leur nom pour la première fois. Dans la 1ère circonscription, Fabrice Romier pour Lutte Ouvrière, est un professeur des écoles qui habite le Maine-et-Loire.

En Mayenne, 23 candidats se présentent sur les trois circonscriptions. 10 femmes, 13 hommes. Et toute cette semaine, France Bleu Mayenne vous propose de mieux connaître les nouveaux candidats. Ceux pour qui c'est la "première fois en politique". Pourquoi s'engagent-ils maintenant ? Avec quels objectifs ?

Travail, pouvoir d'achat

Fabrice Romier pour Lutte Ouvrière, partage son temps entre deux départements. Celui de la Mayenne pour faire campagne et le Maine-et-Loire où l'homme de 50 ans vit. Et peu importe pour lui de ne pas être dans notre département pour le défendre. "Ce sont des élections qui ont un caractère national. Les problématiques locales que l'on rencontre un peu partout pour le monde du travail sont les mêmes. Je crois que les travailleurs de la Mayenne et ailleurs seront confrontés aux mêmes difficultés, sur la question des retraites ou le pouvoir d'achat" déclare-t-il.

C'est une première candidature en tant que titulaire. Ce professeur des écoles était suppléant Lutte Ouvrière sur la liste de la Mayennaise Martine Amelin élections régionales, l'an dernier. "Ça fait déjà quelques années que je milite en Mayenne, avec un petit groupe de militants bien déterminés à faire avancer nos revendications. Et pas seulement pendant dans les périodes électorales" explique Fabrice Romier.

Un engagement né en Lorraine

Le Maine-et-Loire, la Mayenne, mais aussi la Lorraine, là où son amour pour la politique a démarré. "Je fais partie d'une génération qui a connu un peu la fin des années 80 avec déjà une crise économique était déjà bien là. Les conséquences de la crise économique avec l'effondrement de la sidérurgie, le chômage et la précarité" termine Fabrice Romier. Sa suppléante elle, est mayennaise Nadine Germain, agent d'accueil du patrimoine à Laval.

