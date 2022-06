Législatives - Les "premières fois en politique" : Grégory Boisseau (Nupes) veut raconter "une autre histoire"

Animateur à Meslay-du-Maine, Grégory Boisseau voulait depuis longtemps s'engager en politique pour les générations futures, dit-il. "En fait, j'ai envie de raconter une autre histoire aux enfants. Depuis tout petit, on me dit qu'il faut faire attention à la planète. Et 30 ans après, je raconte encore la même histoire aux enfants. Je me dis qu'il doit y avoir un souci quelque part. On a dû rater un virage" s'interroge-t-il.

Figurant sur une liste d'opposition au maire sortant lors des élections municipales de Château-Gontier en 2020, Grégory Boisseau a aussi fait campagne aux élections régionales pour l'écologiste Matthieu Orphelin. Et cette fois-ci, c'est bien en son nom propre qu'il se présente pour devenir député. "Je suis là, je suis la tête de liste, je suis seul sur l'affiche, forcément, ça fait bizarre. Après, les idées, les convictions, les valeurs sont les mêmes et j'ai du monde avec moi. Je représente la Nupes et la fierté de l'union des gauches. Et ça, ça fait vraiment plaisir" déclare le candidat.

Développer les transports publics

Dans son programme, Grégory Boisseau fait la part belle à l'environnement et au développement des transports publics dans les zones rurales. "Sur le territoire, ça n'existe pas ou peu. On a des transports, mais il y a des périodes de l'année ou ça va s'arrêter. Les jeunes peuvent utiliser le car pour aller à l'école, mais pendant les vacances, ils n'ont plus de transports" explique-t-il. Ces difficultés de mobilité concernent aussi les personnes âgées du Sud-Mayenne.