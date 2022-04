Législatives : "Les propos de Pierre Hurmic sont indignes", dit Catherine Fabre, députée LREM de Gironde

Alors que débute à peine la campagne des élections législatives (12 et 19 juin), Catherine Fabre, députée La République en Marche de la 2eme circonscription de la Gironde, juge ce mardi matin les propos de Pierre Hurmic "indignes". Dans un communiqué publié la veille appelant la gauche à s'unir, le maire écologiste de Bordeaux dit espérer qu'une "nouvelle page se tourne qui permettra aux futurs députés de redevenir une véritable force de proposition et de contrôle du gouvernement et non une servile chambre d'enregistrement".

"Des insultes indignes"

"Je vois bien que toutes les oppositions essaient de s'engouffrer dans cette insulte absolument méprisante. Est-ce que lui-même, dans son conseil municipal, il considère que ses élus sont une chambre d'enregistrement, s'interroge Catherine Fabre, invitée mardi de France Bleu Gironde. Nous sommes des députés qui avons travaillé. Nous avons contrôlé l'action du gouvernement. Nous avons évalué les lois. Moi, par exemple, j'ai mené la Loi sur l'apprentissage. Trois ans après, je l'ai évaluée partout sur le terrain."

Catherine Fabre sera-t-elle candidate à sa réélection ?

Députée LREM de la 2eme circonscription de Gironde (quartiers Saint-Augustin, Saint-Genès et La Bastide à Bordeaux), Catherine Fabre ne précise pas pour le moment si elle est officiellement candidate à sa réélection. "Chaque chose en son temps", répond-elle, avant de se déclarer "prête et déterminée à avancer pour la France, à avancer pour la transition écologique et contre la fracture territoriale."

"Emmanuel Macron est le président le mieux élu"

Marcheuse de la première heure en Gironde, Catherine Fabre se félicite de la "victoire nette" du président sortant. Tandis que Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'Emmanuel Macron était "le plus mal élu des présidents de la République", "c'est faux", rétorque la députée LREM. Le leader des Insoumis "n'est pas vraiment digne à contester le résultat de ces élections". "Ce sont des allégations totalement infondées. Je rappelle à Jean-Luc Mélenchon que lui-même est arrivé troisième en utilisant le vote utile, notamment des Verts et de ses partenaires de gauche, qui ont cherché à le faire arriver au second tour et que lui-même, dans les mêmes conditions, a eu un score moindre".

Faut-il un Premier ministre de gauche ? "Pas forcément"

Interrogée sur le profil du futur Premier ministre, Catherine Fabre estime que "les critères sont très clairs" : "Il faut que ce soit une personne qui incarne la transition écologique, qui sache travailler dans la concertation, qui ait l'habitude du dialogue social."

"Pas forcément" de gauche, précise la députée girondine. Face à la fracture territoriale entre les villes qui ont voté pour Emmanuel Macron et les campagnes pour Marine Le Pen, Catherine Fabre déclare qu'il "va falloir arriver à recoudre la France".

"On a vraiment essayé de déjà mettre en place un certain nombre de choses avec les actions Cœur de Bourg, avec le déploiement de la fibre, et des maisons France Services. Donc, il faut aller là aussi plus vite sur ces éléments-là."

Face à "l'urgence à agir" pour que "ces Français des campagnes ne se sentent plus exclus du cours des choses et du cours du monde", la parlementaire LREM indique qu'il "faudra une majorité stable qui souhaite avancer et non pas une majorité de blocage."