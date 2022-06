Législatives : les réactions des nouveaux députés de la Loire au lendemain de leur élection

La Loire compte cinq nouveaux députés après le second tour des élections législatives. La coalition Ensemble derrière Emmanuel Macron perd du terrain avec deux nouveaux visages à l'Assemblée contre quatre il y a cinq ans. Les Républicains s'emparent de trois sièges, la Nupes en gagne un seul.

Chamboulement dans le paysage politique ligérien avec cinq nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité présidentielle sortante Julien Borowczyk et Nathalie Sarles ont été battus dans leurs fiefs du Forez et du Roannais par le maire LR de Feurs Jean-Pierre Taite et le jeune Républicain Antoine Vermorel-Marques.

Antoine Vermorel-Marques, le président de Loire Tourisme, âgé de 29 ans, "souhaite représenter tous les habitants" de sa circonscription, la 5e. "J'ai fait plus de 60 % des voix. Je ne suis pas certain que 60 % des habitants partagent des convictions de droite, surtout après le score que nous avons fait à la présidentielle. En revanche, ce qu'ils ont reconnu en ma candidature, je crois, c'est ma sincérité, ma franchise. Je n'ai pas cherché à dire ce qu'ils pensent, mais plutôt simplement à dire ce que j'ai sur le cœur."

Le nouveau parlementaire compte se placer dans "une opposition responsable. J'ai pris des engagements dans mon programme. Monsieur le Président de la République est prêt à les reprendre. Alors je voterai sans aucune hésitation. En revanche, tout ce qui ne sera pas conforme à mon programme. Je m'y opposerai farouchement et avec beaucoup de sincérité à l'Assemblée nationale."

Antoine Vermorel-Marques, député de la 5e circonscription de la Loire (Roannais) Copier

L'insoumise Andrée Taurinya a battu le député sortant macroniste Jean-Michel Mis avec 263 voix d'écart à Saint-Étienne Sud, chemin inverse à Saint-Étienne Nord, la 1e circonscription bascule dans le camp d'Ensemble avec la victoire de Quentin Bataillon sur l'écologiste Laetitia Copin. Le jeune macroniste sera notre invité à 7h15.

Deuxième député Ensemble ligérien, Emmanuel Mandon dans le Gier qui avait pour adversaire le maire communiste de Rive de Gier Vincent Bony. Enfin, le LR Dino Cinieri a été réélu largement dans la 4e circonscription de l'Ondaine-Pilat. Il est le seul député sortant à avoir été reconduit, face à l'insoumis Bernard Paemelaere.