Législatives : les réactions des politiques à chaud dans les Alpes-Maritimes

On connaît désormais les candidats au second tour des élections législatives dans les Alpes-Maritimes. Une première soirée électorale avec quelques surprises. Réactions à chaud.

Christian Estrosi, maire de Nice, entouré des candidats qu'il soutient : Marine Brenier, Philippe Pradal et Graig Monetti

On connaît désormais les candidats qui s'affronteront au second tour des élections législatives, 19 juin prochain, dans les neuf circonscriptions niçoises. Le premier tour a confirmé des tendances, dans notre département, mais aussi créé quelques surprises. On fait le point sur les réactions à chaud de nos politiques.

Dans la 1ere circonscription, celle de Nice centre et du port, Eric Ciotti est arrivé en tête dans son fief.

Face à Eric Ciotti, ce sera Graig Monetti, candidat de la majorité présidentielle, soutenu par Christian Estrosi. Après l'acte un, "l'acte de l'enthousiasme, de l'optimisme, je vais ouvrir l'acte deux" promet-il. "Sur le terrain, à proximité, avec sincérité, au contact des gens."

Christian Estrosi, le maire de Nice est venu soutenir ses candidats : Graig Monetti dans la 1ère circonscription, Marine Brenier dans la 5e circonscription et Philippe Pradal dans la 3e.

Parmi les déçus, Philippe Vardon, ex-candidat RN, arrivé en 5e position dans la 3e circonscription. Il s'est finalement présenté sans étiquette, mais avec le soutien de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour. L'investiture RN est allée à Benoît Kandel.

C'est Enzo Giusti, candidat de la Nupes, qui a profité de la division de l'extrême-droite : c'est le seul candidat de l'alliance de gauche à passer au 2nd tour !