Législatives: les réactions en Bretagne

Matinale spéciale sur France Bleu Armorique pour analyser les résultats du premier tour des élections législatives en Bretagne. Dans la région, les candidats La République en Marche d'Emmanuel Macron arrivent en tête dans 23 des 27 circonscriptions.

Au lendemain du premier tour des Législatives, on retient que le parti du président Emmanuel Macron a remporté une victoire écrasante. Ce premier tour est aussi marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record. En effet, un électeur sur deux a boudé les urnes dimanche au niveau national, un chiffre moins important en Bretagne où près de 56% des électeurs sont allés voter.

Selon les estimations par sièges des sondeurs, le mouvement présidentiel, la République En Marche (LREM), et son allié du MoDem raviraient dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, très nettement au-dessus de la majorité absolue (289 élus). L'Assemblée nationale sera profondément renouvelée à l'issue du second tour : un renouvellement historique !

En Bretagne, les candidats La République en Marche d'Emmanuel Macron arrivent en tête dans 23 des 27 circonscriptions. Paul Molac candidat LREM est même réélu dès le 1er tour dans la 4ème circonscription du Morbihan (54%).

La France Insoumise est qualifiée pour le second tour dans deux circonscriptions d'Ille-et-Vilaine, avec Marc Martin, dans la 4ème (Redon) et avec Enora Lepape, dans la 8ème circonscription (Rennes Mordelles).

Les résultats en Ille-et-Vilaine:

3501 : Mostapha LAABID (LREM) 34.70% devant Grégoire LE BLOND (UDI) 15.68%. La députée sortante Marie-Anne CHAPDELAINE est éliminée.

3502 : Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE (LREM) 46.84% devant Bertrand PLOUVIER (LR) 12.14%.

3503 : François ANDRE (PS) 46.78% devant Mélina PARMENTIER (LR) 15.13%

3504 : Gaël LE BOHEC (LREM) 42.02% devant Marc MARTIN (FI) 13.66%

3505 : Christine CLOAREC (LREM) 40.59% devant Isabelle LE CALLENNEC (LR) 29.68%

3506 : Thierry BENOIT (UDI) 34.28% devant Nolwenn VAHE (LREM) 32.70%

3507 : Valérie FRIBOLLE (LREM) 36.61% devant Gilles LURTON (LR) 34.81%

3508 : Florian BACHELIER (LREM) 40.94% devant Enora LE PAPE (FI) 14.14%

Les résultats dans les Côtes d'Armor :

2201 : Bruno JONCOUR (MoDEM) 41,20% devant Michel LESAGE (PS) 13,82%

2202 : Hervé BERVILLE (LREM) 38.85% devant Didier DERU (LR) 13,81%

2203 : Marc LE FUR (LR) 38,52% devant Olivier ALLAIN (LREM) 37,26%

Les résultats dans le Morbihan :

5601 : Hervé PELLOIS (LREM) 44.40% devant Christine PENHOUET 16.70%

5602 : Jimmy PAHUN (LREM) 28.89% devant Philippe LE RAY (UDI) 26.90%

5604 : Paul MOLAC élu dès le premier tour 54,00%