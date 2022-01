Législatives : Les Républicains de Vaucluse promettent de "venger" la vague Macron de 2017

Les Républicains de Vaucluse aligneront 1 femme et 4 hommes aux élections législatives des 12 et 19 juin. Leur mission : "venger la vague Macron de 2017" selon l'expression de Julien Aubert, le président des Républicains, député sortant et candidat à sa réélection.

C'est difficile de faire plus clair. Le président des Républicains de Vaucluse a fixé le cap pour ces élections législatives des 12 et 19 juin : "venger la vague Macron de 2017." Julien Aubert député sortant et candidat à sa réélection dans la 5e circonscription entend tout simplement, remettre les pendules électorales à l'heure en mettant au tapis, "des députés hors sol et sans attache" selon lui. Il voit dans cette élection -vitale pour la droite départementale- l'occasion d'une "revanche du territoire sur l'opportunisme politique" qui avait conduit à l'élection de 2 candidats de la République en Marche (sur les cinq députés que compte le Vaucluse) : Jean-François Césarini décédé depuis et Brune Poirson qui a abandonné la politique.

Quatre hommes et une femme dans la bataille

Dans le rôle des "vengeurs" de 2017, on trouve un autre député sortant, le Cavaillonnais Jean-Claude Bouchet dans la seconde circonscription, Gilles Vève le maire agriculteur de Saint-Didier (candidat malheureux en 2017), Roger Rossin le maire de Cairanne (spécialiste des questions de sécurité) sera lui candidat dans la 4e circonscription, fief historique de l'extrême droite. Enfin, dans la -très difficile-1ere circonscription, celle d'Avignon-Le Pontet-Morières, c'est une femme qui a été choisie, la chef d'entreprise Dominique Brogi.

Les cinq candidats promettent d'être à l'écoute des habitants, de leur proposer des solutions concrètes à leurs problèmes, en résumé : de redonner confiance aux électeurs. Ils ont 5 mois pour y parvenir, en commençant par ceux de droite partis sous d'autres cieux électoraux ou habitués des dimanches de vote... à la maison.