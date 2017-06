Législatives : la participation historiquement basse dans la Marne et les Ardennes

Quels sont vos nouveaux députés dans la Marne et les Ardennes ? Découvrez les résultats du second tour des élections législatives, commune par commune, circonscription par circonscription, ainsi que la participation, avec France Bleu Champagne-Ardenne.

Pour la 4e fois en moins de deux mois, les électeurs marnais et ardennais étaient invités à se rendre aux urnes ce dimanche à l'occasion du second tour des élections législatives. La participation était fortement en baisse à 17h, de 32,8% dans la Marne (contre 44,51% en 2012), et 30,33% dans les Ardennes (46,51% en 2012). Une abstention historiquement forte à l'heure d'élire ses représentants à l'Assemblée Nationale.

Retrouvez la soirée électorale sur France Bleu Champagne Ardenne de 19h30 à 22h : http://bit.ly/2reWjwJ

Ce qu'il faut retenir du premier tour

Dans la Marne, le Front National se maintient dans trois des cinq circonscriptions.

Valérie Beauvais et Catherine Vautrin, candidates LR, sont en ballottage défavorable face à des candidats de la République en marche arrivés largement en tête

Dans les Ardennes, la droite a mieux résisté, arrivant en tête dans les trois circonscriptions du département.

Le dernier député PS Christophe Léonard a été éliminé dès le premier tour dans les Ardennes.

Les résultats du 1er tour dans la Marne et les Ardennes © Radio France - Eric Turpin

Les résultats près de chez vous

Marne : qui sont les élus ?

1re circonscription : Gérard Chemla (Divers) - Valérie Beauvais (LR)

(Divers) - (LR) 2e circonscription : Aina Kuric (REM) - Catherine Vautrin (LR)

(REM) - (LR) 3e circonscription : Eric Girardin (REM) - Baptiste Philippo (FN)

(REM) - (FN) 4e circonscription : Lise Magnier (LR) - Thierry Besson (FN)

(LR) - (FN) 5e circonscription : Charles de Courson (UDI) - Thomas Laval (FN)

Ardennes : qui sont les élus ?

1re circonscription : Bérangère Poletti (LR) - Jean-Pierre Morali (REM)

(LR) - (REM) 2e circonscription : Pierre Cordier (LR) - Mario Iglesias (REM)

(LR) - (REM) 3e circonscription : Jean-Luc Warmann (REM) - Amandine Blomme (FN)

Les résultats en France et la répartition en siège