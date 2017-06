Législatives : les résultats du 2nd tour dans la Somme et l'Oise

Quels sont vos nouveaux députés dans la Somme et l'Oise ? Découvrez les résultats du second tour des élections législatives, commune par commune, circonscription par circonscription, ainsi que la participation, avec France Bleu Picardie.

Dans la Somme et l'Oise, le premier tour des législatives a été marqué par un raz de marée pour la République en Marche. Cette déferlante sera-t-elle confirmée à l'occasion du second tour ce dimanche ? Retrouvez au fil de la soirée tous les résultats, circonscription par circonscription, au fur et à mesure du dépouillement.

Le taux de participation à 17 heures

Pour ce second tour, le taux de participation à 17 heures est en baisse par rapport au 1er tour. Dans la Somme, 35,39% des votants se sont déplacés. Dans l'Oise, le chiffre de participation est de 37,73%, soit cinq points de moins qu'au premier tour. Pour rappel, en 2012, 50,06% des électeurs s'étaient déplacés à la même heure.

Ce qu'il faut retenir du premier tour :

La République en marche est présente au second tour dans 4 des 5 circonscriptions de la Somme et dans 5 circonscriptions de l'Oise sur 7.

Stéphane Demilly (UDI) a été réélu dès le premier tour avec 53,85% des voix dans la 5e circonscription de la Somme.

Barbara Pompili, députée écologiste sortante et ancienne secrétaire d'Etat à la Biodiversité, devrait s'imposer dans la 2e circonscription de la Somme.

François Ruffin, journaliste et réalisateur de "Merci Patron", est en ballottage défavorable dans la 1re circonscription de la Somme).

L'ancien ministre Eric Woerth (LR) est en ballottage défavorable dans la 4e circonscription de l'Oise.

Les résultats du 1er tour des législatives dans la Somme et l'Oise © Radio France - Eric Turpin

Les résultats près de chez vous

Somme : qui sont les élus ?

1re circonscription : Nicolas Dumont (REM) - François Ruffin (FI)

(REM) - (FI) 2e circonscription : Barbara Pompili (REM) - Cédric Maisse (FI)

(REM) - (FI) 3e circonscription : Bruno Mariage (REM) - Emmanuel Maque t (LR)

(REM) - t (LR) 4e circonscription : Jean-Claude Leclabart (REM) - Eric Richermoz (FN)

(REM) - (FN) 5e circonscription : Stéphane Demilly (UDI) élu dès le 1er tour

Oise : qui sont les élus ?

1re circonscription : Olivier Dassault (LR) - Denis Flour (REM)

(LR) - (REM) 2e circonscription : Agnès Thill (REM) - Gaëtan Dussausaye (FN)

(REM) - (FN) 3e circonscription : Pascal Bois (REM) - Philippe Murer (FN)

(REM) - (FN) 4e circonscription : Stéphanie Lozano (REM) - Eric Woerth (LR)

(REM) - (LR) 5e circonscription : Emmanuelle Bour (REM) - Pierre Vatin (LR)

(REM) - (LR) 6e circonscription : Carole Bureau-Bonnard (REM) - Michel Guiniot (FN)

(REM) - (FN) 7e circonscription : Maxime Minot (LR) - Jean-François Dardenne (REM)

Les résultats en France et la répartition en siège