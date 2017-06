Législatives : les résultats du 2nd tour dans le Nord et le Pas-de-Calais

Quels sont vos nouveaux députés dans le Nord et dans Pas-de Calais ? Découvrez les résultats du second tour des élections législatives, commune par commune, circonscription par circonscription, ainsi que la participation, avec France Bleu Nord.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le premier tour des législatives a été marqué par un raz de marée pour la République en Marche. Cette déferlante sera-t-elle confirmée à l'occasion du second tour ce dimanche ? Retrouvez au fil de la soirée tous les résultats, circonscription par circonscription, au fur et à mesure du dépouillement.

Ce dimanche 18 juin, le second tour des élections législatives est d'abord marqué par un taux d'abstention très important : à 17 heures, seuls 35,33% des électeurs s'étaient déplacés pour voter. Un taux en net recul par rapport à celui du premier tour (40,75% à la même heure) et dix points inférieur à celui de 2012 .

Ce qu'il faut retenir du premier tour :

Les candidats de la République en marche sont présents au second tour dans 28 circonscriptions sur 33.

Marine Le Pen est en passe de l'emporter dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle serait élue à l'Assemblée nationale pour la première fois.

Le Front National est présent au second tour dans 11 circonscriptions sur 12.

Il n'y aucun candidat socialiste au second tour dans une région qui est pourtant un fief historique.

Plusieurs sortants de droite sont en ballottage défavorable : Bernard Gérard, Sébastien Huyghe, ou encore Thierry Lazaro.

Nord : qui sont les élus ?

1re circonscription : Christophe Itier (REM) - Adrien Quattenens (FI)

2e circonscription : Houmria Berrada (REM) - Ugo Bernalicis (FI)

3e circonscription : Sylvie Godin (FN) - Christophe Di Pompeo (REM)

4e circonscription : Brigitte Liso (REM) - Jacques Houssin (LR)

5e circonscription : Guillaume Dekoninck (REM) - Sébastien Huyghe (LR)

6e circonscription : Charlotte Lecocq (REM) - Thierry Lazaro LR)

7e circonscription : Arnaud Verspieren (Modem) - Francis Vercamer (UDI)

8e circonscription : Catherine Osson (REM) - Astrid Leplat (FN)

9e circonscription : Valérie Petit (REM) - Bernard Gérard (LR)

10e circonscription : Vincent Ledoux (LR) - Sophie Taïeb (REM)

11e circonscription : Laurent Pietraszewski (REM) - Nathalie Acs (FN)

12e circonscription : Gérard Philippe (FN) - Anne Laure Cattelot (REM)

13e circonscription : Philippe Eymery (FN) - Christian Hutin (DVG)

14e circonscription : Paul Christophe (LR) - Julien Lemaittre (REM)

15e circonscription : Jennifer de Temmerman (REM) - Pascal Prince (FN)

16e circonscription : Hortense de Méreuil (FN) - Alain Bruneel (PCF)

17e circonscription : Thibaut François (FN) - Dimitri Houbron (REM)

18e circonscription : Guy Bricout (DVD) - Claire Pommeyrol-Burlet (REM)

19e circonscription : Sébastien Chenu (FN) - Sabine Hebbar (REM)

20e circonscription : Fabien Roussel (PCF) - Ludovic De Danne (FN)

21e circonscription : Béatrice Descamps (UDI) - Valérie Caudron (FN)

Pas-de-Calais : qui sont les élus ?

1re circonscription : Bruno Duvergé (Modem) - Agnès Caudron (FN)

2e circonscription : Jacqueline Maquet (REM) - Alban Heusele (FN)

3e circonscription : José Evrard (FN) - Patrick Debruyne (Modem)

4e circonscription : Thibaut Guilluy (REM) - Daniel Fasquelle (LR)

5e circonscription : Jean Pierre Pont (REM) - Antoine Golliot (FN)

6e circonscription : Brigitte Bourguignon (REM) - Marie-Christine Bourgeois (FN)

7e circonscription : Philippe Olivier (FN) - Pierre Henri Dumont (LR)

8e circonscription : Benoît Potterie (REM) - Karine Haverlant (FN)

9e circonscription : Marguerite Deprez-Audebert (Modem) - Jacques Delaire (FN)

10e circonscription : Ludovic Pajot (FN) - Laurence Deschanel (REM)

11e circonscription : Marine Le Pen (FN) - Anne Roquet (REM)

12e circonscription : Bruno Bilde (FN) - Coralie Rembert (REM)

