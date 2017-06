Législatives : ni PS, ni LR au second tour dans la 2e circonscription de la Loire

Jean-Michel Mis (LREM) et Andrée Taurinya (France Insoumise) se qualifient. La 2e circonscription couvre les cantons de Saint-Étienne-Sud-Est-1, 2 et 3, et Saint-Étienne-Sud-Ouest-1 et 2.

Dans la 2e circonscription de la Loire, La République En Marche (LREM) se qualifie facilement pour le second tour de ces législatives avec plus de 38% des voix. Andrée Taurinya profite des bons scores de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle dans cette circonscription pour se hisser à la deuxième place. Le candidat du PS-EELV Olivier Longeon et du parti Les Républicains Alexandra Custodio ne sont donc pas qualifiés pour ce deuxième tour.