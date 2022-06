Législatives : le Rassemblement National qualifié dans 7 des 8 circonscriptions de la Marne et des Ardennes

Les électeurs marnais et ardennais étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour le 1er tour des élections législatives. Cette année 46 candidats étaient en lice dans la Marne répartis sur 5 circonscriptions et 26 candidats dans les Ardennes sur 3 circonscriptions.

Dans nos départements, la NUPES réalise une percée dans les deux premières circonscriptions de la Marne, mais ne maintient aucun candidat dans les Ardennes.

Le Rassemblement National est qualifié pour le second tour dans les 3 circonscriptions des Ardennes et dans 4 des 5 circonscriptions de la Marne

Xavier Albertini est en tête dans la première circonscription. Valérie Beauvais (1ère circonscription) et Aina Kuric (2e circonscription), députées sortantes sont éliminées.

Les députés sortants Eric Girardin (3e circonscription), Lise Magnier (4e circonscription) et Charles de Courson (5e circonscription) sont en ballotage favorable dans la Marne

Prime au sortant également dans les Ardennes. Pierre Cordier et Jean-Luc Warsmann sont en ballotage très favorable dans les circonscriptions 2 et 3. En revanche Guillaume Marechal est battu dans la 1ère circonscription.

Retrouvez tous les résultats dans la Marne ici et dans les Ardennes ici

21h21 - Aina Kuric, députée sortante est éliminée dans la 2e circonscription, tout comme Laure Miller. Les deux candidates se revendiquaient de la majorité présidentielle. Lynda Meguenine (NUPES) y arrive en tête devant Anne-Sophie Frigout (RN). La candidate RN a compté 249 voix de plus que Laure Miller.

20h45 - Chantal Berthelemy (NUPES) sur France Bleu : "nous nous réservons le droit de déposer un recours après des bulletins considérés comme non conformes" dans la 3e circonscription de la Marne où Eric Girardin est arrivé de peu en tête devant la candidate RN Jennifer Marc.

20h44 - Lise Magnier est en tête dans la 4e circonscription devant le candidat RN Thierry Besson. Anthony Smith candidat NUPES arrive 3e avec 18,79% des voix.

20h41 - Charles de Courson est bien parti pour briguer un 7e mandat de député dans la 5e circonscription. Il devance Pierre Thionnet (RN), lui aussi qualifié pour le second tour.

20h35 - Xavier Albertini en tête et qualifié dans la 1ère circonscription de la Marne. Evelyne Bourgoin, candidate NUPES se qualifie également pour le second tour. Valérie Beauvais, députée sortante est éliminée, elle n'arrive que 4e avec 15,5% des voix. Arnaud Robinet, Maire de Reims, se félicite sur France Bleu, pour Xavier Albertini.

20h18 - Dans la Marne, les députées sortantes Valérie Beauvais et Aina Kuric ne seraient pas qualifiées pour le second tour.

20h10 - Les premiers résultats tombent dans les Ardennes. Pierre Cordier (dans la 2e circonscription) et Jean-Luc Warsmann (3e circonscription) sont en ballotage très favorables. Les candidats RN seraient qualifiés pour le second tour dans les trois circonscriptions, après plus de 90% du dépouillement.

18h - Fermeture des bureaux de vote dans la Marne et les Ardennes, début du dépouillement

17h- Pour ce premier tour des élections législatives, la participation est en légère hausse à 17h par rapport à 2017 dans la Marne. 38,88% des électeurs se sont déplacés. Dans les Ardennes, la participation était à 35,36% à 17h.

