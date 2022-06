DIRECT - Législatives 2022 : le RN présent dans au moins cinq circonscriptions en Moselle

Qui siègera à l'Assemblée Nationale pour les cinq années à venir ? Le 1er tour des élections législatives a lieu ce dimanche 12 juin. Découvrez avec France Bleu Lorraine Nord les résultats dans les 9 circonscriptions de Moselle.

L'abstention s'annonce record, notamment en Moselle. A 17h, c'était l'un des départements de France où l'on avait le moins voté.

Suivez les principaux enseignements du 1er tour des législatives en Moselle sur France Bleu Lorraine Nord à partir de 20h.

L'essentiel

Neuf sièges de députés sont à pourvoir en Moselle

de députés sont à pourvoir en Moselle Le RN sera présent dans au moins 5 circonscriptions , notamment à Hayange, où Laurent Jacobelli est en tête

, notamment à Hayange, où Laurent Jacobelli est en tête Au moins deux députés sortants de la majorité ne seront pas au second tour

de la majorité ne seront pas au second tour Deux candidats de la NUPES au moins seront présents au second tour

seront présents au second tour Le taux de participation à 17h s'établit à 32,41% (34,9 % en 2017).

à 17h s'établit à 32,41% (34,9 % en 2017). Soirée électorale à 20h sur France Bleu Lorraine Nord

Pour suivre les résultats nationaux, suivez ce lien

Les résultats en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, où le RN sera présent dans un grand nombre de circonscriptions

Pour mettre à jour les dernières infos, cliquez sur ce lien.

Découvrez les résultats près de chez vous

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Les députés de la majorité en difficulté en Moselle

Dans la 1e circonscription de Moselle (Metz1) Grégoire Laloux (RN) sera face au sortant Belkhir Belhaddas (Ensemble) au second tour

Dans la 7e circonscription de Moselle à Saint-Avold et Boulay, il y aura un duel RN - Ensemble au second tour

Dans la 9e circonscription de Moselle à Thionville et Yutz, il y aura un duel Ensemble - Nupes au second tour. Isabelle Rausch recueille 32,56% des voix et Brigitte Vaïsse (NUPES) 22,16%.

Dans la 4e circonscription de Moselle, le député sortant, le LR Fabien Di Filippo est en tête (45,98%) devant le RN Michel Rambour (21,22%)

Dans la 5e circonscription de Moselle, il y aura un duel RN - LR au second tour entre Marie-Claude Voinçon (25,88%) et Vincent Sitlinger (24,53). La sortante Nicole Gries-Trisse (majorité présidentielle) est éliminée.

Dans la 8e circonscription de Moselle, Laurent Jacobelli (RN) est en tête face à Céline Léger (NUPES). Le sortant Brahim Hammouche (Ensemble) est battu.

Dans la 6e circonscription de Moselle, il y aura un duel RN - Ensemble au second tour.

Les résultats en Moselle

Cliquez sur le menu déroulant pour afficher la circonscription de votre choix.

Les premiers résultats ou estimations sont disponibles à partir de 20h. Les bureaux de vote ferment à 18h.

La carte des résultats en Moselle