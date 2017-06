Législatives : les résultats du premier tour à Toulouse et en Haute-Garonne

La Haute-Garonne compte dix circonscriptions pour environ 906.000 électeurs. Suivez les résultats réactualisés de ce premier tour des élections législatives en direct sur cette page.

En Haute-Garonne, huit des dix circonscriptions sont tenues jusqu'à présent par des députés socialistes, une par une députée Le Rassemblement en Marche (élue en 2012 sous l'étiquette PS) et une par la droite. Cette année, 141 candidats se sont présentés, une record. Sept députés en place se représentent. Émission spéciale ce dimanche soir sur France Bleu Toulouse entre 20 heures et 23 heures, e.t tous les résultats, actualisés au fur et à mesure sur cette page.

5ème – Frontonnais : le FN au second tour, contre LREM

Dans cette circonscription détenue par Françoise Imbert (PS) qui s’est retirée, c’est sans réelle surprise un duel entre le candidat En Marche Jean-François Portarrieu, neveu de la députée sortante, largement devant (37.7%) et le Front National avec le numéro 1 du FN en Haute-Garonne, Julien Léonardelli arrivé second avec 16.7% des voix. France Insoumis arrive troisième (14.5%), devant le maire de Villemur, l’UDI Jean-Marc Dumoulin (11.2%). La socialiste Sandrine Floureusses est cinquième (11%).

