Législatives : les résultats du second tour dans le Doubs

Pour le second tour des élections législatives 2022, ce sont cinq députés qui seront élus ce dimanche 19 juin dans le Doubs. Au total, 577 députés siègent à l'Assemblée nationale. Découvrez dans cet article tous les résultats dans votre commune et dans les Doubs.

Dans le département, après les résultats du 1er tour, il y a un duel entre Les Républicains et le Rassemblement National, deux duels entre la Nupes et le RN et deux duels entre le RN et Ensemble.

Les résultats du second tour dans les cinq circonscriptions du Doubs

Ce module affiche les résultats de la 1re circonscription : grâce au menu déroulant, vous pouvez passer d'une circonscription à l'autre.

La carte des résultats dans le Doubs