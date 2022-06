Ce dimanche19 juin, c'est le second tour des législatives. Découvrez les résultats dans toutes les circonscriptions du Territoire de Belfort. Deux sièges de députés sont à pourvoir.

Législatives : les résultats du second tour dans le Territoire-de-Belfort

Le second tour des élections a lieu le 19 juin.

Pour le second tour des élections législatives 2022, ce sont 2 députés qui seront élus ce dimanche 19 juin dans le Territoire-de-Belfort. Au total, 577 députés siègent à l'Assemblée nationale. Découvrez dans cet article tous les résultats dans votre commune et dans les Ardennes.

Dans le département, après les résultats du 1er tour, il y a un duel entre Les Républicains et le Rassemblement National, et un duel entre la Nupes et le RN.

Les résultats du second tour dans les deux circonscriptions du Territoire-de-Belfort

La carte des résultats dans le Territoire de Belfort