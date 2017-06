Législatives - Les résultats du second tour à Toulouse et en Haute-Garonne

Le suspens devrait être limité en Haute-Garonne pour ce second tour des législatives. Dimanche dernier, dans les dix circonscriptions, les candidats de La République En Marche sont tous arrivés largement en tête. Suivez ici les résultats, actualisés au fur et à mesure dans la soirée, en direct.

Au premier tour, La République En Marche est arrivée en tête dans les dix circonscriptions de la Haute-Garonne. Les candidats macronistes sont opposés dans six circonscriptions à la France Insoumise, dans deux au Front National, et dans un secteur au Parti Socialiste et aux Républicains. Suivez les résultats de la soirée en direct sur cette page, émission spéciale sur France Bleu Toulouse entre 20 heures et 22 heures.

5e – Frontonnais : Jean-François Portarrieu

L’ancien directeur de cabinet de Pierre Cohen (ancien maire PS de Toulouse) et actuel directeur de cabinet à l’agglomération de Narbonne devance sans conteste (67.6%) le jeune chef de file départemental du Front National, Julien Léonardelli (32.4%). Jean-François Portarrieu succède… à sa tante, Françoise Imbert, élue socialiste qui avait réussi l’exploit de prendre cette circonscription à la droite en 1997. Françoise Imbert avait choisi au printemps de ne pas se représenter.

► Qui est Jean-François Portarrieu, député de la 5ème circonscription de Haute-Garonne ?

.

.