Législatives dans la 3e circonscription du Cher : Loïc Kervran (ex-LREM) met en avant son bilan

Dans la troisième circonscription du Cher (Bourges/ Saint-Amand-Montrond), le député sortant Loïc Kervran est candidat à sa succession. Il est investi par Renaissance, anciennement La République en marche, pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochain.

Loïc Kervran avait pourtant quitté le mouvement d'Emmanuel Macron il y a deux ans pour le groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale.. Le député sortant, membre de la commission de la défense et président de la commission de vérification des fonds spéciaux, est conseiller municipal à Orcenais, un petit village près de Saint-Amand-Montrond, où il réside.

Loïc Kervran n'est encarté dans aucun parti, il met en avant sa proximité d'élu de terrain malgré ce mandat national : "Je suis majorité présidentielle, mais j'ai cette particularité de ne pas être quelqu'un d'encarté" précise l'intéressé. "Et l'expérience me prouve depuis cinq ans, que c'est sans doute la plus belle des politiques que l'on fait quand on est sans parti. C'est cette proximité qui a pu fournir aussi beaucoup de résultats durant ce premier mandat. Par exemple, l'installation d'un appareil d'IRM à l'hôpital de Saint-Amand-Montrond, la sécurisation du budget de rénovation de la ligne ferroviaire Bourges/Montluçon. Dans le domaine de la défense, j'ai travaillé sur des grosses commandes pour MBDA, ou pour faire aboutir la réfection de la piste de la base d'Avord. La circonscription a beaucoup changé ces cinq dernières années en termes d'infrastructure, de téléphonie mobile, ou d'internet et ce sont des choses que nous portons avec ma suppléante Nora Viviani."

Loïc Kervran lors d'une réunion sur l'avenir du site de l'hôpital George Sand à Chezal-Benoit © Radio France - Michel Benoit

Loïc Kervran mise sur sa méthode, et son bilan pour être réélu : " La situation est très différente par rapport à la dernière fois ou j'étais un inconnu. Aujourd'hui, j'ai un bilan à la fois sur la méthode de proximité et sur mes résultats. J'ai un très fort ancrage local et c'est un formidable atout. A l'avenir, je continuerai d'œuvrer notamment sur les questions de santé notamment. Ce sera notre priorité. Cela implique des mesures nationales comme la régulation des installations de médecins, à travers la mesure du déconventionnement. C'est un peu technique, mais ça se comprend facilement. Ce sera comme un système de licences où sur certaines zones, les médecins ne pourront plus s'installer en étant conventionnés par la sécurité sociale, là où il y a encore assez de médecins. Et puis je travaillerai en local avec le réseau des maisons de santé sur l'attractivité du département. Cela renvoie aux questions du numérique, du réseau ferroviaire ou routier, etc..."