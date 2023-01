Législatives Loiret : le Conseil constitutionnel rejette le recours de Jean-Michel Blanquer

Le Conseil constitutionnel confirme ce 27 janvier l'élection du député du Rassemblement National Thomas Ménagé dans la 4ème circonscription du Loiret. Le recours de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Education Nationale, qui contestait son élimination au première tour de l'élection législative en juin dernier, a été rejeté.

Dans sa requête devant le Conseil constitutionnel, Jean-Michel Blanquer dénonçait en fait certaines pratiques de Bruno Nottin, le candidat communiste qui l'a devancé de 189 voix au 1er tour, le privant ainsi de second tour. Il y avait d'abord la venue du collectif Ibiza lors de la campagne avec un sosie de l'ancien ministre de l'Education nationale et la distribution de faux tracts, ce qui aurait pu semer la confusion dans l'esprit des électeurs mais l'action était suffisamment humoristique et parodique pour que ce ne soit pas le cas, estime le Conseil constitutionnel.

Thomas Ménagé (R.N) reste député de Montargis

Deuxième problème soulevé par Jean-Michel Blanquer : l'équipe de Bruno Nottin avait utilisé une publicité commerciale pour maximiser le nombre de vues sur son compte Facebook. Le procédé est certes illégal, mais cela a eu lieu un mois avant le scrutin**, sans avoir une influence décisive** sur les résultats, répondent les sages qui rejettent donc le recours de Jean-Michel Blanquer. Conséquence, le RN Thomas Ménagé, qui avait remporté le second tour, est confirmé comme député de Montargis jusqu'à la fin de la mandature.