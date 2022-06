Législatives Loiret : le débat entre Caroline Janvier et Emmanuel Duplessy dans la 2ème circonscription

Toute cette semaine, France Bleu Orléans va vous aider à choisir votre député avec un débat, tous les soirs entre 18H30 et 19H00, sur chacune des six circonscriptions du Loiret. Le deuxième débat avait lieu ce mardi soir avec les deux candidats encore en lice sur la 2ème circonscription du Loiret, Orléans-Ouest, qui intègre une partie de la métropole (quartiers Bannier, Madeleine, Carmes d'Orléans, St-Jean-de-la-Ruelle, Saran, etc) et un partie de la Beauce (autour de Patay et d'Artenay).

Duel Ensemble ! vs NUPES

Caroline Janvier, députée sortante de la majorité présidentielle, est arrivée en tête du 1er tour dimanche soir avec 29% des voix. Face à elle, Emmanuel Duplessy, membre du Pôle écologiste et candidat pour la Nupes, la nouvelle union populaire écologique et sociale. Il a recueilli dimanche soir 25% des voix. Soit un écart de 1 640 voix entre les deux candidats.

Exercice du mandat, transition écologique, réforme des retraites

Pour ce débat de l'entre-deux-tours, France Bleu Orléans a choisi de revenir avec les deux candidats sur l'une des causes de l'abstention record au 1er tour des élections législatives (52% dans cette 2ème circonscription) : la perception du rôle du député, le sentiment qu'il ne sert pas à grand chose. Comment renouer le lien entre le député et le citoyen pour lutter contre ce désenchantement démocratique ?

Autre thème du débat : la transition écologique, présentée comme LA priorité du second quinquennat d'Emmanuel macron : quelle méthode ? Que signifie "la planification écologique" revendiquée par la majorité présidentielle comme par la NUPES ? Un exemple concret : comment libérer l’agriculture des pesticides et comment se débarrasser de la voiture thermique ?

L'émission a aussi permis d'aborder l’avenir du système de retraites. Y-a-t-il urgence à réformer le système actuel ? Quelles conséquences si l'on revient à l'âge légal à 60 ans, comme le propose la NUPES ?

Enfin la dernière séquence a permis de poser "une question qui fâche" à chaque candidat : l'autorisation ou non du burkini pour Emmanuel Duplessy ; l'abandon de la proposition d'une légalisation encadrée du cannabis pour Caroline Janvier. Tout cela est à réécouter ci-dessous :