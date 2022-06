Législatives Loiret : le débat entre Mathilde Paris (RN) et Carine Barbier (Modem) dans la 3e circonscription

Toute cette semaine, avant le second tour des élections législatives, France Bleu Orléans propose un débat entre les candidats qualifiés dans les six circonscriptions du Loiret, entre 18h30 et 19h. Ce mercredi, duel entre les deux concurrentes pour le poste de députée dans la troisième circonscription, celle de Sologne-Gien : la candidate du Rassemblement National, Mathilde Paris, arrivée en tête du 1er tour (près de 31% des voix) et celle du Modem/Majorité présidentielle Carine Barbier, arrivée en second position (près de 21% des voix).

Pénurie de main-d'œuvre, nucléaire et éoliennes

Les deux candidates ont débattu autour de la question de la pénurie de main-d'œuvre, qui frappe un grand nombre de secteurs. Les saisonniers risquent de manquer cet été. Comment répondre à cette problématique, quelles mesures mettre en place ? Carine Barbier et Mathilde Paris ont chacune avancé des propositions. Il a par ailleurs été question aussi d'énergie. Du nucléaire en particulier : quel avenir pour la centrale de Dampierre ? Quelle vision des énergies alternatives, comme l'éolien ? Les deux candidates dans la troisième circonscription ont détaillé leurs priorités et projets dans ces domaines.

Précision : contrairement à ce que peut laisser penser un échange en début de débat, Nicolas Bertrand, référent départemental de Renaissance (majorité présidentielle) assure à France Bleu Orléans qu'il soutient bien Carine Barbier dans cette campagne des élections législatives.

Le débat des élections législatives sur la 3e circonscription du Loiret Copier

En fin de débat, la question de la fin de la redevance audiovisuelle a également été évoquée, ainsi que l'agression d'un enseignant du lycée d'Ingré.