Législatives Loiret : le débat entre Richard Ramos et Olivier Hicter dans la 6ème circonscription

Toute cette semaine, avant le second tour des élections législatives, France Bleu Orléans a organisé un débat entre les candidats qualifiés dans les six circonscriptions du Loiret, entre 18h30 et 19h. Ce vendredi dernier face à face dans la 6ème circonscription, entre Richard Ramos, député sortant et candidat Modem pour la majorité présidentielle et Olivier Hicter, candidat de la France Insoumise sous l'étiquette de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale.

Duel Modem vs Nupés

La 6ème circonscription du Loiret s’étire d’Est en Ouest d’Ouzouer-des-Champs au quartier de l’Argonne à Orléans en passant par Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Châteauneuf-sur-Loire, Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Dimanche dernier, c'est le député sortant Richard Ramos pour la majorité présidentielle qui est arrivé en tête dans les urnes avec un peu plus de 32% des suffrages devant Olivier Hicter pour la Nupés qui a recueilli 25,5% des bulletins exprimés. 2.512 voix séparent les deux candidats. Le taux d'abstention s'est élevé à 50,2% lors de ce premier tour dans cette 6ème circonscription.

Pouvoir d'achat et exemplarité des élus au cœur du débat

Pour ce débat de l'entre-deux-tours, France Bleu Orléans a choisi d'évoquer avec ces deux candidats de la 6ème circonscription deux thèmes, le pouvoir d'achat et l'exemplarité des élus dans la vie politique. Premier thème : le pouvoir d'achat, un thème au cœur des préoccupations, des inquiétudes des français au sortir d’une crise sanitaire et en plein conflit ukrainien qui ne cessent d’aggraver les difficultés économiques et financières de chaque foyer et tout particulièrement les plus modestes. Emmanuel Macron et le Gouvernement d’Elisabeth Borne s’apprête à présenter un projet de loi sur le pouvoir d’achat. Est-il suffisant ? Quelles sont les pistes de deux candidats pour améliorer ce pouvoir d'achat ? Second thème : l'exemplarité en politique. Les condamnations et les mises en examen des élus ne sont-ils pas à l'origine de la défiance des citoyens à l'égard de la politique ? Faut-il un casier judiciaire vierge pour exercer une fonction politique ?

Débat d'entre deux tours des législatives dans la 6ème circonscription du Loiret Copier

Enfin en toute fin d’émission, Richard Ramos et Olivier Hicter ont répondu à la question qui fâche. Le candidat Modem sur les "députés godillots" et le candidat de la Nupés sur les invectives de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de la jeunesse qui ne vote pas.

Quelle loi sur le pouvoir d'achat ? Quelle mesure prioritaire pour la santé ? Quel sujet auront-ils à coeur de défendre à l'Assemblée ? Les réponses de Richard Ramos et Olivier Hicter :