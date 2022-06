Avant le 2ème tour des élections législatives, France Bleu Orléans organise cette semaine un débat pour chacune des six circonscriptions du Loiret. Premier duel ce lundi entre Stéphanie Rist pour la majorité présidentielle et Ghislaine Kounowski pour l'union de la gauche.

Législatives Loiret : le débat entre Stéphanie Rist et Ghislaine Kounowski sur la 1ère circonscription

Toute cette semaine, France Bleu Orléans va vous aider à choisir votre député avec un débat, tous les soirs entre 18H30 et 19H00, sur chacune des six circonscriptions du Loiret. Le premier avait lieu ce lundi soir avec les deux candidates encore en lice sur la 1ère circonscription du Loiret : Stéphanie Rist, députée sortante de la majorité présidentielle, arrivée en tête du 1er tour dimanche soir avec 36,5% des voix. Face à elle, la socialiste Ghislaine Kounowski, candidate pour la Nupes, la nouvelle union populaire écologique et sociale. Elle a recueilli dimanche soir 29% des voix.

Abstention, crise à hôpital et école

Pour ce 1er débat de l'entre deux tours, France Bleu Orléans a choisi de revenir avec les deux candidates sur l'abstention record au 1er tour des élections législatives. Plus d'un électeur sur 2 n'est pas allé voter dimanche en France. Notre démocratie est-elle en danger ? Comment redonner envie aux électeurs de s'intérésser à la politique ?

Autre thème du débat : la santé et la crise à l'hôpital public. Un sujet qui intérésse particulièrement les deux candidates : Ghislaine Kounowski est pharmacienne sur le quartier de la Source, à Orléans et Stéphanie Rist est médécin rhumatologue à l'hôpital d'Orléans. Quelles réponses apporter à la crise dans les services d'urgence et le manque de soignants à l'hôpital public ?

Enfin, l'école était aussi au coeur du débat. Faut-il poursuivre les réformes engagées par Emmanuel Macron avec le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire ? Comment revaloriser le métier d'enseignant ?

