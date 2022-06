Législatives Loiret : le débat entre Thomas Ménagé et Bruno Nottin dans la 4ème circonscription

France Bleu Orléans poursuit sa série de débats consacrés au second tour des élections législatives dans chaque circonscription du Loiret. Ce jeudi, duel dans la 4ème circonscription entre Thomas Ménagé pour le Rassemblement National et Bruno Nottin pour la Nupés.

Toute cette semaine, avant le second tour des élections législatives, France Bleu Orléans propose un débat entre les candidats qualifiés dans les six circonscriptions du Loiret, entre 18h30 et 19h. Ce jeudi, face à face dans la 4ème circonscription, celle du montargois entre Thomas Ménagé, candidat pour le Rassemblement National et Bruno Nottin, candidat du Parti communiste sous l'étiquette de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale.

Duel R.N vs Nupés

Cette 4ème circonscription du Loiret aura fait parler d’elle durant cette campagne des législatives, scrutée de près par les médias nationaux avec la candidature de Jean-Michel Blanquer, l’ancien ministre de l’Education Nationale du gouvernement d’Emmanuel Macron battu dès le premier tour. Cette 4ème circonscription a été détenue par la droite durant 60 ans (depuis 1962) mais elle verra dimanche prochain dans les urnes un duel Rassemblement National/Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. C’est le candidat du R.N, Thomas Ménagé qui est arrivé en tête à l’issue du premier tour avec un peu plus de 31% des suffrages, devant Bruno Nottin, le candidat de la Nupés qui a recueilli un peu plus de 19% des suffrages.

Sécurité et mobilité au cœur du débat

Pour ce débat de l'entre-deux-tours, France Bleu Orléans a choisi d'évoquer avec ces deux candidats de la 4ème circonscription deux thèmes, la sécurité et la mobilité. La sécurité, un thème un peu absent du débat présidentiel mais bel et bien présent dans les programmes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Second thème la mobilité et quand on parle mobilité on parle pollution, énergies fossiles, lutte contre le réchauffement climatique mais on parle aussi d’accès à la ville, de territoire désenclavé, il a été question notamment de la ligne SNCF Montargis-Paris.

Le débat du second tour dans la 4ème circonscription du Loiret Copier

Enfin en toute fin d’émission, Thomas Ménagé et Bruno Nottin ont répondu à la question qui fâche. Le candidat R.N sur les mises en examen dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds au parlement européen et sur le parachutage en politique pour le candidat de la Nupés.