Législatives Loiret : le débat entre Valentin Manent et Anthony Brosse dans la 5ème circonscription

Avant le 2ème tour des élections législatives, France Bleu Orléans a organisé cette semaine un débat pour chacune des six circonscriptions du Loiret. Ce vendredi, l'un des duels opposait Valentin Manent, candidat du Rassemblement National, et Anthony Brosse, candidat de la majorité présidentielle.

Pendant toute cette semaine d'entre-deux-tours, France Bleu Orléans a organisé un débat sur chacune des six circonscriptions du Loiret. Le cinquième débat avait lieu ce vendredi soir avec les deux candidats encore en lice sur la 5ème circonscription du Loiret, Fleury-Pithiviers. Cela inclut une petite partie de la métropole donc avec Fleury-les-Aubrais, et une dominante plus rurale avec les secteurs de Neuville-aux-Bois, de Pithiviers, de Malesherbes et de Bellegarde.

Duel RN vs Ensemble !

Valentin Manent, candidat du Rassemblement national, est arrivé en tête du 1er tour avec 28% des voix. Face à lui, Anthony Brosse, candidat Ensemble ! pour la majorité présidentielle, qui a recueilli 22% des voix. Soit 2 144 voix d’écart entre les deux candidats.

Ce premier tour a été marqué dans ce territoire par l’élimination de la droite classique – et c’est en soi un séisme puisque cette 5ème circonscription avait toujours eu un député de droite sous la Vème République (avec les différentes appellations UDR, RPR, UMP, LR). Le nouveau député sera donc d’une autre couleur politique.

France Bleu Orléans avait choisi d'aborder dans ce débat la question de la désertification médicale, alors que dans le Pithiverais, 30% des habitants n'ont plus de médecin traitant. Quelles solutions concrètes pour améliorer la situation dans les prochaines années ? Faut-il + d'incitations financières, voire une obligation d'installation ou à l'inverse privilégier une approche pragmatique avec les autres professionnels de santé et la télémédecine ?

L'émission a aussi permis d'aborder le dossier de l'immigration. La France fait-elle face à "une submersion migratoire" comme l'écrit le RN ? Quel est le coût réel de l'immigration ? Que penser de l'UMIH (l’UMIH, l’union des métiers et de l’industrie de l’hôtellerie) qui veut recruter des travailleurs tunisiens pour passer l’été, faute de volontaires suffisants en France ?

Enfin la dernière séquence a permis de poser "une question qui fâche" à chaque candidat : Valentin Manent a été interpellé sur l'éventuelle présence du RN pour l'inauguration en juillet du centre de mémoire de la Shoah en gare de Pithiviers ; Anthony Brosse s'est justifié de son cumul des mandats qui le contraint à ne plus avoir d'activité professionnelle, comme si la politique était devenue un métier. Tout cela est à réécouter ci-dessous :

Le débat d'entre-deux-tours dans la 5ème circonscription du Loiret organisé par France Bleu Orléans Copier

En marge du débat entre Valentin Manent (RN) et Anthony Brosse, nous leur avons posé trois questions sur le pouvoir d'achat, la santé, et les sujets pour lesquels ils se battront. Voici leur réponse :