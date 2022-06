Législatives Loiret : le second tour a confirmé la dimension historique du scrutin

On a (trop) tendance à l'oublier : le premier parti largement vainqueur aux élections législatives a de nouveau été le parti des abstentionnistes. 53% d'abstention hier dans le Loiret (en progression de 2 points par rapport au 1er tour). Le record n'a pas été battu (il y avait eu 56% d'abstention au second tour en 2017). Mais cela signifie que les députés loirétains ont été tous très mal élus hier : au mieux 26% des inscrits, donc rassemblant seulement 1 électeur sur 4.

Jour historique pour le RN dans le Loiret

Pour la première fois, le Loiret a donc élu des députés Rassemblement National : triomphe de Thomas Ménagé dans la 4ème circonscription, succès de Mathilde Paris dans la 3ème circonscription. Sans compter que Valentin Manent dans la 5ème circonscription a raté l'élection d'un cheveu (à 11 voix près). Tout ça s'inscrit dans une poussée historique du RN à ces législatives en France - qui obtient 89 députés. Que le Loiret participe à cet élan n'est en soi pas une surprise, car le parti d'extrême droite est en progression quasi constante dans le département depuis 10 ans. Avec 2 paliers marquants : les régionales de 2015 (32% au 1er tour), et la présidentielle de 2017 (Marine Le Pen était arrivée en tête au 1er tour).

Tout cela s'est construit par un enracinement profond dans la ruralité : une grande partie de la Beauce, du Gâtinais et du Giennois sont désormais acquises au Rassemblement National. On l'a encore vu dimanche avec des scores fleuves à Malesherbes 57%, à Chatillon-Coligny 65%, à Courtenay 73%. Mais la nouveauté c'est que cette zone d'influence s'est élargie hier aux villes, et c'est ce qui a permis au RN de s'adjuger 2 circonscriptions : le RN s'est ainsi imposé à Sully-sur-Loire 53%, à Gien 54%, à Amilly 59% et même à Montargis 51%. Ces victoires, enfin, sont aussi liées à l'arrivée d'une nouvelle génération au sein du parti : Thomas Ménagé et Mathilde Paris sont tous les 2 trentenaires et ont pour point commun de ne pas avoir connu Jean-Marie Le Pen. Un profil plus policé, du moins en apparence, qui a pu donc séduire les électeurs.

La majorité présidentielle entre succès et regrets dans le Loiret

Dans le Loiret, la majorité présidentielle peut avoir davantage le sourire qu'au niveau national où elle rate la majorité absolue. Non seulement les 3 députés sortants ont été réélus (tous les 3 confortablement avec quasiment le même score : 56 ou 57%, Richard Ramos et Caroline Janvier améliorent même leur résultat de 2017), mais une nouvelle circonscription a été conquise grâce à Anthony Brosse dans le Pithiverais, certes d'une courte tête. A l'arrivée, on peut dire que le camp d'Emmanuel Macron s'est renforcé dans le Loiret, ce qu'on avait déjà observé lors de l'élection présidentielle.

Un bilan positif, mais avec tout de même un peu d'amertume, car la majorité présidentielle rêvait localement d'un grand chelem. Et, au fond, dans les 2 circonscriptions qui lui échappent, comment ne pas avoir le sentiment qu'il a eu 2 erreurs de casting ? D'abord, le parachutage raté de l'ancien ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer à Montargis. Et ensuite le choix de Karine Barbier dans la 3ème circonscription - imposée parce qu'il fallait faire de la place au Modem, mais qui n'avait aucun ancrage militant dans ce territoire, et qui a clairement montré ses limites tout au long de la campagne, sur la forme comme sur le fond. 2 erreurs de casting qui au final pèsent lourd ce matin.

La gauche en échec dans le Loiret

Il y a 5 ans, la gauche avait été éliminée dès le 1er tour aux législatives dans le Loiret. Cette fois-ci, elle a fait mieux en se qualifiant pour le second tour dans 4 circonscriptions grâce à l'union de la gauche - mais globalement sans améliorer son score, ce qui était déjà en soi un sérieux bémol. Cette stratégie efficace pour le 1er tour a clairement montré ses limites lors du second tour avec une défaite cinglante dans la circonscription de Montargis (37% des voix face au RN) , et des revers très nets dans les 3 circonscriptions orléanaises (le meilleur score pour l'écologiste Emmanuel Duplessy avec 44% - loin des 49,6% qu'avait obtenu le socialiste Christophe Chaillou dans cette circonscription en 2012).

De toute évidence, la gauche n'a pas fait le plein hier dans le Loiret. Elle s'impose de très peu dans certains de ses fiefs comme Saran (51%) et St Jean-de-la-Ruelle (52%), elle est battue dans d'autres comme Ingré (44%), St Jean-de-Braye (46%), La Chapelle ST Mesmin (46%). Une union de la gauche dictée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a visiblement du mal à convaincre dans le Loiret, où les figures historiques de la gauche furent plutôt radicaux-socialistes ou rocardiens. En tout cas, le Loiret ressemble de plus en plus à une terre de mission pour la gauche, avec seulement un député élu lors des 7 derniers scrutins aux législatives (Valérie Corre en 2012).