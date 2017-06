Législatives Loiret : les candidats LREM mettent en grand danger les députés sortants

Dans le Loiret, tous les candidats LREM sont arrivés en tête avec souvent une grosse avance sur le candidat de la droite. C'était inimaginable, il y a encore quelques semaines mais le mouvement d'Emmanuel Macron peut même espérer faire un grand chelem dimanche prochain dans le Loiret.

Presque un raz-de-marée au 1er tour pour les candidats Macron

Les candidats de la République en Marche ont en moyenne obtenu 35% des voix dans le Loiret, avec même une pointe à 45% dans la 1ère circonscription, Orléans-Sud. 35% des voix, c'est 11 points de mieux qu'Emmanuel Macron au 1er tour de la présidentielle. Avec de gros scores dans des communes plutôt à gauche : 41% à Beaugency, 42% à Jargeau et surtout dan les fiefs traditionnels de la droite 46% à St Jean-le-Blanc, 49% à Olivet. A Orléans même, les candidats en Marche recueillent en moyenne 38%. L'avance sur les candidats de la droite est parfois impressionnante : 26 points d'avance pour Stéphanie Rist, 18 points d'avance pour Richard Ramos. S'ajoute à cela que les candidats LR ont très peu de réserves de voix, sauf à espérer un report massif des électeurs du Front National. Reste que l'abstention a été tellement forte hier qu'il serait bien imprudent de considérer que les jeux sont faits pour dimanche prochain. Un surcroit de mobilisation ou la peur d'une Assemblée nationale monocolore peut permettre à la droite de sauver quelques sièges, y compris dans le Loiret.

Valérie Corre (PS), déjà éliminée, et les 4 députés sortants (LR) sont menacés

1 mandat et puis s'en va : élue pour 109 voix en 2012, Valérie Corre n'a même pas réussi cette fois-ci à franchir le 1er tour. La députée sortante PS a été devancée de 355 voix par la candidate UDI-LR Alexandrine Leclerc. C'est la première fois qu'un député sortant est éliminé dès le 1er tour dans le Loiret.

Même s'ils se sont qualifiés pour le second tour, les députés sortants de droite dans le Loiret se retrouvent dans des situations très inconfortables. Seul Serge Grouard a dépassé le seuil des 12,5% des inscrits, les 3 autres députés sortants sont en fait repêchés pour participer au second tour, en raison bien sûr de l'abstention massive. Claude de Ganay et Marianne Dubois sont clairement menacés, Serge Grouard et Jean-Pierre Door peuvent avoir des sueurs froides : les 2 ont été devancés dans leur fief respectif d'Orléans et de Montargis. Quant à Charles-Eric Lemaignen, choisi par la droite pour tenter de succéder à Olivier Carré, qui ne se représentait pas, il compte 26 points de retard sur la candidate en Marche. En conclusion, pour que la droite sauve les meubles dimanche dans le Loiret, il faudra à la fois une participation en hausse et un bon report de voix des électeurs du Front National.