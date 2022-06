Législatives Loiret : les leçons d'un premier tour historique

On a une fois de plus battu un record d'abstention pour le premier tour des élections législatives : 50,7% d'abstention hier dans le Loiret. La hausse de l'abstention pour ce scrutin est continue : 34% en 2002, 39% en 2007, 40% en 2012, 49,5% en 2017 - des chiffres départementaux qui suivent la tendance nationale. Calendrier électoral à revoir, dose de proportionnelle à introduire, votes par correspondance ou numériques : les pistes de réformes ont maintes fois été évoquées, mais jamais mises en œuvre, fragilisant d'année en année la démocratie représentative.

La droite sortie dès le 1er tour : du jamais vu dans le Loiret

Dans le Loiret, la droite avait réussi le grand chelem aux législatives à 9 reprises sous la Vème République- la dernière remonte à 2007, ce n'est pas si lointain... Après les 5% de Valérie Pécresse à la présidentielle, il y a pourtant bien eu un sursaut hier : la droite a recueilli 16% des voix dans le département. Mais cela n'a pas suffi, car ce score inclut les candidats dissidents - il y en avait dans 3 circonscriptions, précisément les 3 qui étaient encore détenus par les LR. L'ancrage local n'a pas permis non plus de sauver les meubles, comme le montrent cruellement les 13% de Claude de Ganay, sèchement battu après 2 mandats de députés (3ème circonscription).

Au final, aucun candidat de la droite n'a fait mieux que la 4ème place dans le Loiret. La droite dit donc adieu à des fiefs historiques : la circonscription de Montargis qu'elle détenait depuis 60 ans, celle de Pithiviers qu'elle détenait depuis 64 ans. Autre symbole hier : la ville d'Orléans, dont le maire Serge Grouard est aussi président des LR du Loiret - les candidats de la droite y ont fait en moyenne 11,5%...

Le RN en passe de franchir un nouveau cap dans le Loiret

La dernière fois que le RN - à l'époque le FN - avait accédé au second tour aux législatives dans le Loiret, c'était il y a 25 ans - et ce n'était que dans une seule circonscription (celle de Montargis, Maurice Etienne avait ensuite perdu face à Xavier Deniau). Cette fois-ci le RN s'est qualifié dans 3 circonscriptions. Avec en moyenne 24% des voix obtenus dans le département (davantage que la gauche), la progression est spectaculaire si on compare au 1er tour des législatives de 2017 : + 9 points, soit 18 000 voix supplémentaires malgré une abstention + forte. C'est aussi à peine 2 points de déperdition par rapport au score de Marine Le Pen en avril dernier au 1er tour de la présidentielle, et ça c'est la vraie nouveauté.

Le problème du manque d'ancrage local ou de notoriété qui pénalise d'ordinaire le parti d'extrême droite n'a pas joué - en témoignent par exemple les 20% de voix décrochés par Carla Boubékeur dans la 6ème circonscription, alors qu'elle était une parfaite inconnue.. A l'arrivée, le RN a de vraies chances d'avoir dimanche au moins 1 député dans le Loiret et pourquoi pas 3 tant la notion de front républicain s'est effritée - en tout cas, Thomas Ménagé partira clairement avec l'étiquette de favori dans la circonscription de Montargis face au communiste Bruno Nottin. Mathilde Paris et Valentin Manent peuvent aussi nourrir de réels espoirs dans des duels contre la majorité présidentielle.

Bilan mitigé pour Ensemble !

Pour la majorité présidentielle, le bilan est mitigé dans le Loiret. Avec 5 candidats qualifiés pour le second tour (contre 6 en 2017), dont les 3 députés sortants qui sont arrivés en tête dans leur circonscription. Mais l'objectif du grand chelem est d'ores et déjà raté. La faute bien sûr à Jean-Michel Blanquer éliminé dès hier, certes de peu (il lui a manqué 189 voix), mais le parachutage n'a pas fonctionné. Dans le Loiret, les candidats de la majorité présidentielle ont recueilli en moyenne 27% des voix, c'est 2 points de moins qu'Emmanuel Macron au 1er tour de la présidentielle, et c'est surtout une baisse de 8 points par rapport au 1er tour des législatives il y a 5 ans. La chute la + sévère est dans la 3ème circonscription, Carine Barbier fait 14 points de moins que Jihan Chelly en 2017...

Les 3 députés sortants sont en ballotage favorable face à un candidat de la gauche, même si on doit s'attendre à un scrutin serré pour Caroline Janvier dans la 2ème circonscription, talonné de peu par l'écologiste Emmanuel Duplessy qui peut créer la surprise dimanche. Cela semble plus confortable pour Stéphanie Rist et Richard Ramos. Les 2 autres candidats Ensemble ! qualifiés pour le second tour affronteront un candidat RN, dans des duels très incertains, et avec dans les 2 cas un retard important à combler d'ici dimanche (10 points de retard pour Carine Barbier, 6 pour Anthony Brosse).

Effets et limites de l'union de la gauche

L'union de la gauche dans sa version NUPES a indéniablement fonctionné, y compris dans le Loiret puisque 4 de ses candidats accèdent au second tour - alors que la gauche avait été partout éliminée dès le premier tour dans le département en 2017. L'équilibre est parfait puisqu'il y aura 1 LFI, 1 écologiste, 1 communiste et 1 socialiste ! Pour autant, ce succès doit être relativisé : avec 23% des voix recueillis dans le Loiret, la NUPES fait 4 points de moins que le total gauche du 1er tour de la présidentielle et même 2 points de moins que le total gauche du 1er tour des législatives il y a 5 ans - même si on note une forte progression dans la 1ère circonscription (+ 7 points grâce à la socialiste Ghislaine Kounowski).

La gauche peut-elle espérer conquérir un siège dimanche ? Rien n'est moins sûr. Dans la 6ème circonscription - celle la plus ancrée à gauche - Olivier Hicter (LFI) a obtenu 25% des voix, c'est tout de même très loin des 42% qu'avait obtenus la gauche au 1er tour en 2012, quand la socialiste Valérie Corre avait réussi à l'emporter. Et il faudra sans doute un sursaut de mobilisation - par définition très hypothétique - pour permettre une victoire dans l'une des 4 circonscriptions où la gauche sera présente dimanche.