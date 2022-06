EN VIDEO - Les deux députés du Rassemblement National du Loiret découvrent le Palais Bourbon

Les deux élus du Loiret Mathilde Paris et Thomas Ménagé font leur premiers pas politiques à l'Assemblée nationale. Ils représentent une nouvelle génération de députés du Rassemblement National.

Mathilde Paris et Thomas Ménagé, les deux députés du Rassemblement National du Loiret, devant la salle des Quatre Colonnes.

Photo de famille. Au milieu, Marine Le Pen, et son groupe de députés, onze fois plus nombreux qu'en 2017. L'ancienne présidente du Rassemblement National est arrivée par une autre entrée pour les accueillir avant de s'engouffrer dans le Palais Bourbon et découvrir l'hémicycle.

Devant une horde de journalistes, 89 députés du Rassemblement National font la traditionnelle photo de groupe sur les marches du Palais Bourbon. © Radio France - Sarah D'hers

En tout, 56 hommes, pour 32 femmes, avec deux nouveaux visages. Les deux élus du Loiret Mathilde Paris et Thomas Ménagé font leur entrée mercredi 22 juin à l'Assemblée Nationale, tous les deux très émus. Ils ont été élus dimanche, respectivement, sur la 3ème et 4ème circonscription du Loiret.

"Nous ferons figure d'opposition réfléchie"

Pour eux, c'est un programme administratif chargé, après leur première visite de l'hémicycle en tant que député. "On ne réalise pas forcément pendant quelques heures" décrit l'ancien salarié du privé. Thomas Ménagé est ému et déterminé "On sera une opposition réfléchie, constructive, pas systématique" prévient l'élu. "Il ne s'agit pas de faire un blocage permanent" partage Mathilde Paris qui se réjouit "c'est sain que l'Assemblée Nationale retrouve un équilibre, avec toutes les forces d'opposition".

L'Assemblée Nationale n'est plus une chambre d'enregistrement - Mathilde Paris, députée RN du Loiret.

Prochaine étape, le pouvoir d'achat

Il faut récupérer la mallette, avec l'écharpe tricolore. Les élus n'ont pas encore de bureaux, ni de logements. Jeudi 23 juin, ils se réunissent, première réunion de groupe parlementaire, avant de se mettre au travail la semaine prochaine. La priorité du gouvernement pour cette première séance d'été parlementaire, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, que les élus du Rassemblement National attendent avec impatience pour travailler "en bonne intelligence".