Législatives : à Lorient, Gwendal Rouillard suffisamment "En Marche" vers un nouveau mandat ?

La 5e circonscription du Morbihan n'est composée que de 5 communes, mais cela représente un secteur qui vote quasi-toujours à gauche. Cette fois, pas de candidat socialiste, mais de la division un peu partout. Suffisamment pour que le candidat "En Marche" en profite et remporte le match ?

A Lorient, le challenge était jusque-là de savoir si la gauche est en ballottage ou élue au premier tour. Mais nouveauté : cette foi-ci, le PS n'est même pas sur la ligne de départ. La raison à cela ? La décision prise par Gwendal Rouillard de quitter le PS. Le député sortant revendique son choix, radical. "J'y ai cru, j'ai essayé de le faire évoluer vers un parti social démocrate, mais ce n'est pas possible". Il en tire donc les conclusions, et rejoint La République En Marche d'Emmanuel Macron. Les électeurs se retrouveront-ils dans ce choix ? "J'ai des soutiens qui viennent de la droite et du centre, nous sommes en train de recomposer la politique".

Alors qui pour lui disputer cette élection ? La forte personnalité de Teaki Dupont, chef d'entreprise, première adjointe à Ploemeur. Elle est candidate avec l'étiquette UDI. Elle se dit "Macron positive", mais vigilante sur les premières mesures du gouvernement et elle cogne sur le thème de "l'opportuniste Rouillard". Pour Teaki Dupont, le mouvement En Marche a fait "une erreur de casting, en recyclant un élu PS".

Elle-même sera gênée sur son champ politique par la candidature de David Drégoire chef d'entreprise également, et... également élu municipal à Ploemeur. Il se présente avec l'investiture des Républicains. "Une candidature vannetaise" persifle Teaki Dupont qui dénonce les bisbilles LR / UDI dans ce département, où l'accord entre ces deux formations politiques n'a pas été possible.

A Gauche, ce ne sera pas simple non plus car l'offre politique est très riche. Et c'est sans doute ce qui peut réduire les chances de triangulaire. Alexandre Scheuer, 26 ans, militant du Parti de Gauche, cheville ouvrière du front de gauche, puis de Nuit Debout à Lorient, était aussi l'un des animateurs du groupe d'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur le pays de Lorient. Avec la France Insoumise, il veut surfer sur les scores de Mélenchon à la Présidentielle. 2e à Groix, Lanester et Lorient, il y a de quoi espérer, pour eux. Ce qui n'empêche pas de redéfinir son appartenance politique, et d'aller même jusqu'à s'interroger sur le terme "de gauche". Il préfère parler de clivage entre le Peuple et l'Oligarchie.

La France Insoumise n'a pas réussi à faire d'accord local avec d'autres forces de gauche. Un candidat écologiste, une candidate communiste, et aussi un divers gauche : Allain Le Boudouil, conseiller municipal de Lorient "une candidature écolo, de la société civile, sur des valeurs".

Le candidat Oui La Bretagne est membre de l'UDB et rédacteur en chef du journal Le Peuple Breton. Gaël Briand a 33 ans... et dans la ville du Festival Interceltique... Il réclame plus d'espace politique pour le fédéralisme et la Bretagne.

Quant au Front National. A Lorient, il était le 3e parti en pourcentage la dernière fois en 2012 avec un peu plus de 10%. La candidate de l'époque Joelle Bergeron n'est plus au FN. Elle a démissionné aussi de son poste de conseillère municipale de Lorient. Celui qui l'a remplacée, Christian Mouton sera le candidat frontiste cette fois.

Les autres candidats

Jordy Mazé / UPR

Aurore Boisvert / Parti Animaliste

Damien Girard / EELV

Florence Kempeners / Nouvelle Donne

Laurence Hermann / Parti Chrétien-Démocrate

Delphine Alexandre / PCF

Mathieu Piro / Lutte Ouvrière