Législatives : majorité présidentielle sanctionnée, abstention massive... comprendre le vote des Français

La coalition présidentielle Ensemble n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et remporte 245 sièges, à l'issue du second tour des législatives. L'alliance de gauche Nupes, qui devient la principale force d'opposition, obtient 131 sièges et le Rassemblement National (RN) 89, un score inédit dans l'histoire de la Ve République.

Ce sont 60% des Français plutôt satisfaits de la majorité relative obtenue par la coalition Ensemble, d'un sondage Ipsos Spora Steria pour Radio France, France Télévisions et l'ensemble de l'audiovisuel public. Pour ces sondés, "Emmanuel Macron sera obligé de davantage tenir compte de l'avis des oppositions".

75% des électeurs de la Nupes apprecient cette majorité relative

Dans le détail, c'est chez les électeurs de la Nupes que ce sentiment est le plus partagé, avec 75% d'électeurs plutôt satisfaits, suivis de 73% des électeurs de Reconquête ! et de 66% des électeurs LR et du RN. Seuls les électeurs d'Ensemble trouvent qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise chose, avec 34% de satisfaits.

Dans le même temps, 53% des électeurs interrogés souhaitaient qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée et qu'il puisse appliquer sa politique. 46% des électeurs souhaitaient que la gauche obtienne une majorité à l'Assemblée et que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre et applique sa politique.

Le souhait de majorité relative, selon notre sondage. © Radio France

Les électeurs Ensemble et la Nupes ont voté comme au premier tour

Lors des duels entre Ensemble ! et la Nupes, le report de voix entre le premier et le second tour montre que les électeurs de la Nupes et d'Ensemble ont à 99% voté au second tour pour la même étiquette politique qu'au premier tour. Alors que les électeurs qui ont voté RN au premier tour ont voté à 30% pour la Nupes et à 18% pour Ensemble. 52% ne se sont pas exprimés, quand 60% des électeurs LR du premier tour ont voté pour un candidat Ensemble ! au second tour.

Le report de voix en fonction du vote au premier tour.

Ce sondage nous apprend aussi qu'une petite majorité d'électeurs, 38%, souhaitent que la politique du second quinquennat d'Emmanuel Macron soit plus à gauche que lors du précédent quinquennat. Alors que 25% des électeurs souhaitent plutôt que ce nouveau quinquennat soit plus à droite que le précédent. 37% des électeurs ne souhaitent ni l'un ni l'autre.

Les électeurs d'Ensemble confiants envers les décisions du gouvernement

Sur le fond, les électeurs d'Ensemble sont ceux qui font le plus confiance au gouvernement pour prendre les bonnes décisions. A 87% pour lutter contre le chômage, 75% pour mener une bonne politique sur l'éducation, par exemple. Quand seulement 17% des électeurs de la Nupes estiment que le gouvernement prendra les bonnes décisions pour réformer le système de santé. 9% des électeurs du RN pensent que le gouvernement prendra les bonnes décisions sur le thème de l'immigration.

La question accordée au gouvernement, selon notre sondage.

La confiance accordée au gouvernement, selon le vote.

La plupart des abstentionnistes n'ont été séduits par aucun candidat

Concernant les raisons qui ont conduit les électeurs à s'abstenir, 53,77% d'abstention au second tour, 22% estiment dans ce sondage qu'aucun des candidats présents ne correspond à leurs idées. 19% des abstentionnistes estiment que les candidats ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent, 17% disent n'avoir pas pu être disponibles pour voter. Pour 15% des abstentionnistes, les jeux étaient déjà faits et pour 14% d'entre eux il n'y a pas eu de campagne électorale. Enfin, 13% des électeurs abstentionnistes disent que cette élection n'aura pas d'impact sur leur vie, la situation du pays, et qu'ils ne s'intéressent pas à la politique de manière générale et qu'ils ne connaissent pas les candidats qui se présentent dans leur circonscription.

Les raisons de l'abstention au second tour, selon notre sondage.

Par ailleurs, les électeurs qui ont voté pour La France insoumise au premier tour des élections législatives sont 56% à s'être abstenus au second tour, quand 50% des électeurs qui ont voté RN au premier tour se sont abstenus au second. Seuls 37% des électeurs LREM-MoDem du premier tour se sont abstenus au second tour.

Méthodologie : ce sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, LCP, RFI, France 24, France Médias Monde et MCD, a été réalisé du 15 au 18 juin par Internet auprès de 4 004 personnes inscrites sur les listes électorales, âgées de 18 ans et plus. Ce sondage a été réalisé selon la méthode des quotas.