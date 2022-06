Législatives : Manuel Valls annonce sa défaite dans la 5e circonscription des Français de l'étranger

"Ma candidature n'a pas convaincu", a admis ce dimanche, Manuel Valls. L'ancien Premier ministre et donc ex-candidat aux législatives a annoncé sur Twitter sa défaite, avant que son compte ne disparaisse. Il avait été investi par le parti présidentiel dans 5e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment l'Espagne et le Portugal.

Les Français de l'étranger ont voté ce week-end

"Je prends acte des résultats (...) Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu", a-t-il dit sur Twitter avant même que les résultats officiels ne soient publiés par le ministère des Affaires étrangères. "Il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages", a ajouté Manuel Valls, qui a également appelé à faire barrage au deuxième tour au candidat de la Nupes, Renaud Le Berre.

La Polynésie et les Français résidant à l'étranger, dont certains ont déjà pu voter en ligne, étaient attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives, samedi pour le continent américain et les Caraïbes, et dimanche pour le reste du monde. En France métropolitaine, les premier et second tours auront lieu les 12 et 19 juin.