VIDÉOS - Législatives : Manuel Valls annonce sa victoire dans l'Essonne, son adversaire va déposer un recours

Manuel Valls a annoncé sa victoire dans la 1ère circonscription de l'Essonne, dimanche soir. Un résultat contesté par son adversaire, la candidate France Insoumise Farida Amrani, qui a annoncé le dépôt d'un recours.

Manuel Valls a lui-même annoncé sa victoire dans la 1ère circonscription de l'Essonne (50,30%), dimanche soir. Seules 139 voix le séparent de son adversaire, la candidate de France Insoumise Farida Amrani. Cette dernière conteste les résultats et annonce qu'elle va déposer un recours.

"Les résultats ont été donnés commune par commune et, avec la prudence qui s'impose, ce soir je suis élu avec 50,30% des voix, et pour être précis avec 139 voix d'avance", avait annoncé Manuel Valls à la mairie d'Evry. Une courte allocution effectuée devant la presse et le public présent, perturbée par des opposants qui scandaient "Annulez, annulez". Ces derniers ont été évacués de la mairie par la police.

#Législatives : élu de justesse, #Valls annonce sa victoire à Evry sous la tension et la contestation pic.twitter.com/UtKQFIEogc — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2017

Quelques minutes plus tard, Farida Amrani s'est elle aussi adressée à la presse. "Pour nous, il est difficile de constater la victoire de l'ex-Premier ministre. Donc nous, on la revendique aussi et on fait un recours très rapidement", a annoncé la candidate du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

#Législatives : face à #Valls, Farida Amrani (France Insoumise) revendique elle aussi la victoire en Essonne pic.twitter.com/OUQ2u3gbfO — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2017

Sur Twitter, la directrice de la communication du leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chirikou, a écrit : "Cet homme est un tricheur ! Recompter dans sa mairie et passer à 100 voix !"

Cet homme est un tricheur ! Recompter dans sa mairie et passer à 100 voix ! (Une enveloppe) https://t.co/52U3WHv2eo — Sophia Chikirou (@SoChik75) June 18, 2017

Après cet incident, les journalistes présents sur place ont raconté que la mairie d'Évry a été interdite au public, ainsi qu'à la presse. Officiellement pour des raisons de sécurité.

