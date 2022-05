Législatives - Marine Le Pen : "il y aura un Premier ministre Macron, c'est dramatique"

En déplacement dans les Bouches-du-Rhône ce mardi, Marine Le Pen est l'invitée de France Bleu Provence. La leader du RN en appelle à la mobilisation des électeurs pour devenir la principale opposante à Emmanuel Macron.

Marine Le Pen est en déplacement dans les Bouches-du-Rhône ce mardi, en soutien aux candidats du Rassemblement national dans le département. L'ancienne finaliste de l'élection présidentielle est l'invitée de France Bleu Provence, avant son déplacement sur le marché de Marignane notamment. La leader du RN reconnaît qu'elle ne vise pas le poste de Première ministre, mais celui de principale opposante à Emmanuel Macron.

France Bleu Provence : le Rassemblement National n'a pas encore de députés des Bouches-du-Rhône, est-ce la faute du mode de scrutin ?

Marine Le Pen : s'il y avait une proportionnelle, nous aurions très largement plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons un mode de scrutin qui a été conçu dans une vision bipartite de la vie politique. Il n'en demeure pas moins qu'il faut faire avec. Les électeurs ont la capacité de porter des députés Rassemblement national pour peu qu'ils aillent voter. C'est extrêmement important de le faire, particulièrement cette fois car Emmanuel Macron pense qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. C'est son deuxième et dernier mandat. Il a le sentiment d'avoir les mains libres et ce qu'il nous annonce, par l'intermédiaire notamment de la désignation de son gouvernement, est un véritable cauchemar. Il faut limiter ses pouvoirs au maximum. Et pour limiter ses pouvoirs, il faut qu'il y ait une opposition qui soit convaincue, ferme, efficace, combative. Cela ne peut pas être une opposition qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, comme c'est le cas pour un certain nombre de candidats LR ou comme c'est le cas pour les amis de Jean-Luc Mélenchon.

Dans les Bouches-du-Rhône vous avez obtenu environ 60 % des voix au premier tour de la présidentielle par exemple à Fos sur Mer, à Marignane ou encore à Port-Saint-Louis. Franck Allisio, le patron du FN dans les Bouches du Rhône, est investi et il fait face notamment au député sortant Les Républicains Éric Diard, qui semble bien implanté dans sa circonscription. Même là, ça paraît compliqué pour le Rassemblement national.

Les électeurs doivent regarder ce qui se passe. Éric Diard a bénéficié d'un accord entre Monsieur Muselier, Monsieur Sarkozy et Monsieur Macron. Et le fait, c'est qu'il n'a pas de candidat En Marche face à lui. C'est donc Emmanuel Macron qui veut l'élection d'Éric Diard. Tous les électeurs qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron ne peuvent pas voter pour Éric Diard. C'est par ailleurs un collègue certes sympathique, mais qui est dans une ambiguïté à l'égard de l'opposition qu'il pourrait porter envers Emmanuel Macron. Cela le discrédite pour pouvoir être à nouveau un député qui combattra avec énergie la politique menée par Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle je pense qu'y compris les électeurs LR doivent cette fois ci évidemment se reporter sur Franck Allisio.

A Marseille, vous êtes arrivée en tête, par exemple dans le 11ᵉ arrondissement. Ici, votre candidate, Simeoni Grisbi est notamment opposée à Sabrina Roubache, la candidate de la majorité présidentielle, très proche du couple Macron. Là non plus, ce n'est pas gagné.

Rien n'est jamais gagné. C'est le principe d'une élection. Il y a 577 combats dans ces élections législatives. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron ou à s'abstenir. C'est un fait. Factuellement, les LR sont soit vendus, soit demi-vendus, soit ils sont passés à la Macron, soit ils ont passé des accords avec Emmanuel Macron pour ne pas avoir de candidat face à eux. Donc la vraie question est : que va t-il se passer durant les cinq prochaines années ? Sachant qu'il n'y aura en quatre ans qu'une seule élection européenne qui est quand même relativement détachée de la politique nationale.

Si vous voulez des problématiques nationales, les électeurs doivent se rapprocher du Rassemblement national. J'appelle ceux qui ont voté pour moi au premier et au second tour et je leur dis : regardez ce qui s'est passé aux régionales. Quand vous ne votez pas, on ne gagne pas. Si le peuple vote, le peuple gagne. Il faut se déplacer massivement. Il faut envoyer massivement des députés Rassemblement national à l'Assemblée Nationale parce qu'il faut à tout prix ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron pendant les cinq prochaines années.

Pourtant, un sondage publié hier pronostique une forte abstention et donne la majorité présidentielle en tête, suivi de la NUPES puis le RN avec 21 % d'intentions de vote. Le poste de Premier ministre, on le sait, fait rêver Jean-Luc Mélenchon. Et vous, Marine Le Pen ?

Le mensonge aux électeurs, je trouve cela absolument déplorable. On est dans une situation à trois blocs. Tous les gens sérieux savent que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il faut arrêter cette fable. C'est une fable dont l'objectif est de mobiliser des électeurs qui pourraient y croire.

Et si la gauche remporte les élections ?

Il faudrait 290 députés, et c'est impossible. A un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En revanche, est-ce qu'on veut une opposition ? Avec Jean-Luc Mélenchon, qui va réclamer à Emmanuel Macron plus d'immigration, plus de régularisations de clandestins, plus d'impunité pour les voyous, plus ou moins de peines de prison pour les criminels ? Ou est ce qu'on veut une opposition bleu-blanc-rouge portée par le Rassemblement national qui avait réclamé plus de pouvoir d'achat pour les Français, moins de TVA sur le prix de l'essence, la TVA à 0 % sur un panier de produits de première nécessité, la fermeté en matière de lutte contre l'insécurité, la fermeté en matière judiciaire ? C'est cela, en réalité et le choix que les Français doivent faire. La question à se poser est : quelle opposition à Emmanuel Macron veut-on pendant les cinq prochaines années ?

Et un éventuel poste de Première ministre, cela vous intéresse ?

Ce n'est pas le sujet. Je serai la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Je vais continuer à mener le combat, mais je ne me pose pas de questions qui n'ont aucune chance d'arriver. C'est ma philosophie, on doit la vérité aux électeurs. Il y aura un Premier ministre "Macron". C'est la logique, c'est dramatique, mais c'est ainsi. Ce n'est pas moi qui ai réclamé le quinquennat. Le quinquennat fait en sorte que lorsqu'un président est élu, il a derrière une majorité à l'Assemblée nationale.

J'insiste : la question c'est quelle opposition veut-on et qui va réclamer quoi ? Qui va influer sur quoi ? On voit bien qu'Emmanuel Macron cherche à faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Il vient de nommer à la tête de l'Education nationale un universitaire qui est certes brillant, mais qui est un indigéniste qui a participé à des réunions interdites aux Blancs, qui considère que l'État français subit un racisme systémique, c'est à dire qui cautionne toutes les idéologies gauchistes qui vont déstructurer totalement notre société et au travers de nos enfants, ce qui est évidemment encore pire.

Quel est votre avenir au Rassemblement national dans les prochains mois ?

On verra. J'espère être présidente de groupe à l'Assemblée et mener l'opposition avec l'énergie que les Français me connaissent. Au moment où on est face à une déliquescence de la vie politique et ou chacun se vend au voisin pour essayer de sauver des places et des postes, le Rassemblement national n'a pas fait ce choix et je m'en félicite.